Дрони спопелили другий за величиною логістичний центр Росії біля Москви. Що відомо про Wildberries

Ворог може використовувати склади Вайлдберріз для зберігання зброї

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Після масованого нальоту дронів на Росію вночі та зранку 18 липня виникла масштабна пожежа на логістичному центрі Wildberries в місті Електросталь Московської області (близько 50 км від Москви). Також склад Wildberries після атаки палав у Котовську (Тамбовська область).

"Телеграф" розповідає, що відомо про компанію Wildberries та чому вона могла потрапити під удар. Також зібрали вражаючі кадри пожежі та величезного стовпа диму, що здіймається в небо.

Пожежа виглядає мегамасштабно. Фото: Exilenova+

Вогонь буквально пожирає склад. Фото: Exilenova+

Дим видно здалеку. Фото: t.me/andriyshTime

Небо над містом затягує димом. Фото: t.me/andriyshTime

Пожежу видно з різних точок. Фото: t.me/andriyshTime

Що таке Wildberries

Wildberries — це один із найбільших російських маркетплейсів, що спеціалізується на продажу одягу, взуття, електроніки, товарів для дому та косметики. За своєю бізнес-моделлю платформа є аналогом західного Amazon.

Один зі складів "Вайлдберріз". Фото: mertech

Крім РФ, працює в Білорусі, Казахстані, Киргизстані. Також до 2021 року працювала навіть в Україні та Вірменії. Компанією керує ТОВ "Вайлдберріз" з офісом у Московській області.

У мережі пишуть, що логістичний центр "Вайлдберріз" у Електросталі повністю знищений. Його площа становила 250 тисяч квадратних метрів. Також під удар потрапив склад Wildberries у Котовську (Тамбовська область). Там також виникла пожежа, однак її масштаби були значно меншими.

Чому Wildberries могли потрапити під удар

Як пояснив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко, атакований в Електросталі хаб Wildberries є другий за розмірами у РФ. Через нього проходить значна частина товаропотоку центральної Росії.

"Великі розподільчі центри Wildberries працюють як вузлові хаби: навіть тимчасове виведення одного з них із ладу створює додаткове навантаження на інші склади, збільшує строки доставки та витрати компанії", — додав Андрющенко.

Як пише "Діалог.UA", армія РФ використовує складські комплекси компанії Wildberries як логістичні хаби. Там зберігають військове обладнання, зброю, військові вантажі, а потім розподіляють їх по підрозділах російської армії.

Варто зазначити, що станом на момент публікації офіційних заяв української сторони щодо атак на Wildberries немає. Не виключено, що їх атакувала російська ППО — збиваючи дрони, чи внаслідок роботи РЕБ.

За даними росЗМІ, буквально тиждень тому Wildberries оновив договір з продавцями та звільнив себе від відповідальності за товари, пошкоджені через атаки БПЛА.

Також росЗМІ цитують заяву представників Wildberries, що компанія не відшкодовуватиме втрати за товари зі складів, що постраждали від дронів. У компанії такі інциденти відносять до форс-мажору — це знімає з маркетплейса відповідальність за шкоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 13 липня дрони атакували Москву та область. РосППО збивала їх просто на голови місцевих.