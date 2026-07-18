Дроны испепелили второй по величине логистический центр России возле Москвы. Что известно о Wildberries

Враг может использовать склады Вайлдберриз для хранения оружия

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После массированного налета дронов на Россию ночью и утром 18 июля возник масштабный пожар на логистическом центре Wildberries в городе Электросталь Московской области (около 50 км от Москвы). Также склад Wildberries после атаки пылал в Котовске (Тамбовская область).

"Телеграф" рассказывает, что известно о компании Wildberries и почему она могла попасть под удар. Также собрали впечатляющие кадры пожара и поднимающегося в небо огромного столба дыма.

Пожар выглядит мега масштабно. Фото: Exilenova+

Огонь буквально пожирает склад. Фото: Exilenova+

Дым виден издалека. Фото: t.me/andriyshTime

Небо над городом затягивает дымом. Фото: t.me/andriyshTime

Пожар виден с разных точек. Фото: t.me/andriyshTime

Что такое Wildberries

Wildberries – это один из крупнейших российских маркетплейсов, специализирующийся на продаже одежды, обуви, электроники, товаров для дома и косметики. По своей бизнес модели платформа является аналогом западного Amazon.

Один из складов "Вайлдберриз". Фото: mertech

Помимо РФ, работает в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане. Также до 2021 компания работала даже в Украине. Компанией управляет ООО "Вайлдберриз" с офисом в Московской области.

В сети пишут, что логистический центр "Вайлдберриз" в Электростали полностью уничтожен. Его площадь составляла 250 тысяч квадратных метров. Также под удар попал склад Wildberries в Котовске (Тамбовская область). Там также возник пожар, однако его масштабы были значительно меньше.

Почему Wildberries мог попасть под удар

Как пояснил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко, атакованный в Электростали хаб Wildberries является вторым по размерам в РФ. Через него проходит значительная часть товаропотока центральной России.

"Большие распределительные центры Wildberries работают как узловые хабы: даже временный вывод одного из них из строя создает дополнительную нагрузку на другие склады, увеличивает сроки доставки и расхода компании", — добавил Андрющенко.

Как пишет "Диалог.UA", армия РФ использует складские комплексы компании Wildberries как логистические хабы. Там хранят военное оборудование, оружие, военные грузы, а затем распределяют их по подразделениям русской армии.

Стоит отметить, что на момент публикации официальных заявлений украинской стороны относительно атак на Wildberries нет. Не исключено, что их атаковала российская ПВО — сбивая дроны или в результате работы РЭБ.

По данным росСМИ, буквально неделю назад Wildberries обновил договор с продавцами и освободил себя от ответственности за товары, поврежденные из-за атак БПЛА.

Также росСМИ цитируют заявление представителей Wildberries, что компания не будет возмещать потери за товары со складов, пострадавших от дронов. В компании такие инциденты относят к форс-мажору – это снимает с маркетплейса ответственность за ущерб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 13 июля дроны атаковали Москву и область. РосПВО сбивала их прямо на головы местных.