Все в диму та вогні: дрони підпалили один із найбільших НПЗ РФ, з’явилися епічні відео

Ймовірно, було пошкоджено установку ЕЛОУ-АВТ-5

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У Самарській області Росії після нічної атаки дронами сталася масштабна пожежа на одному з найбільших підприємств нафтопереробної галузі — Сизранському НПЗ.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах. Натомість паблики публікують безліч фото та відео з місця події.

Ймовірно, на заводі було пошкоджено установку ЕЛОУ-АВТ-5, що забезпечує до 30% первинної переробки заводу.

Для довідки: Це велика установка первинної переробки нафти на нафтопереробних заводах (НПЗ), розшифровується як електрозбезсолювальна установка + атмосферно-вакуумна трубчатка, а цифра "5" вказує на її продуктивність (наприклад, 3,5 млн тонн нафти на рік).

Як повідомляють у мережі, удар міг бути завданий далекобійним безпілотником FP-1, який фактично став аналогом російсько-іранського "Шахеда", але значно дешевший.

Сизранський нафтопереробний завод – російський завод паливного профілю. Входить до складу ПАТ НК "Роснефть". Він займається переробкою сирої нафти на нафтопродукти, виробництвом моторних палив (бензину та дизельного палива), випуском авіагасу, виробництвом мазуту, бітуму, зріджених газів, масел та інших нафтопродуктів.

Сизранський НПЗ

Це один із найбільших нафтопереробних об’єктів регіону. До того ж, завод є стратегічно важливим об’єктом паливно-енергетичного комплексу, що забезпечує:

цивільний транспорт,

промисловість,

авіацію,

частково експортні поставки.

До слова, Сизранський НПЗ знаходиться на відстані понад 800 км від українського кордону.

Варто додати, що цей нафтопереробний завод вже був декілька разів атакований:

У 2024 році завод був атакований БПЛА України і тимчасово призупинив свою роботу.

У 2025 році завод повторно атакував БпЛА України.

У 2026 році у квітні було завдано ударів по НПЗ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один із найбільших НПЗ Росії опинився під атакою України. Дрони пролетіли понад 2500 км.