Полум’я до небес: дрони запалили свою "улюблену" надважливу нафтобазу в РФ і не тільки (відео)

Кадри з місць подій активно поширюються у мережі

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У ніч на 19 липня безпілотники атакували Ставропольський край у Росії, де під опинилася Михайлівська нафтобаза. Крім того вибухи лунали в Курську та в тимчасово окупованих Криму та Луганську.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах. Як повідомляє український волонтер та активіст Сергій Стерненко, удар по нафтобазі було здійснено вже втретє.

"Об’єкт є критично важливим хабом для півдня РФ. Його основна функція — накопичення значних обсягів пального та подальша дистрибуція на мережу АЗС "ЛУКойл", — зазначив він.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров оголосив режим НС місцевого рівня через загоряння в промзоні.

"На околицях Ставрополя відбивають атаку ворожих БПЛА. Є два осередки займання в промзоні хутора В’язники Шпаківського округу. За оперативними даними, загиблих і постраждалих немає", — заявив губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров.

Також у тимчасово окупованій Ялті під атакою опинилася підстанція. В результаті є перебої з електроенергією.

У Луганську місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу у місті.

У Курську російський РЕБ направив безпілотник на житловий будинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 9 липня в Росії спалахнули дві нафтобази. У Ставропольському краї, Михайлівську атакували нафтобазу ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт, а Твері — Тверьнефтепродукт.