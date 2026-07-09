Масштабні пожежі на нафтобазах у Росії: жителів почали евакуйовувати

Пожежі спалахнули не тільки на суші

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В ніч на 9 липня в Росії спалахнули дві нафтобази. В Ставропольському краї, в Михайловську атакували нафтобазу Лукойл-Югнєфтєпродукт, а в Твері — Тверьнєфтєпродукт. Перед пожежами місцеві викладали в мережу відео з дронами в небі.

Нафтобаза в Михайловську займалась збутом та постачанням нафтопродуктів, зокрема бензину, дизелю та інших у південних регіонах Росії. Відкритих даних щодо її об'ємів немає, проте вона пов'язана з однойменною мережею АЗС.

Пожежа на нафтобазі в Ставропольському краї на світанку/ Фото: exilenova+

Пожежа на нафтобазі в Ставропольському краї триває/ Фото: exilenova+

Пожежа на нафтобазі вирує настільки сильно, що з сусідньої вулиці із хутором Вязники евакуюють мешканців. Їх розміщують в тимчасових пунктах. Губернатор Ставропольщини визнав — вогонь дійшов до резервуарів з горючими матеріалами.

Допис губернатора Ставропольського краю/Скриншот

Що ж до Тверської нафтобази, то Тверьнєфтєпродукт входить до структури Сургутнєфтєгаз. Компанія має одну нафтобазу та мережу АЗС у Тверській області. Точну кількість резервуарів, які спалахнули, підрахувати важко. На кадрах у мережі видно, що горить щонайменше один резервуар.

Пожежа в Твері/ Фото: Supernova+

Дим стовпом над нафтобазою/ Фото: Supernova+

Водночас, спалахнуло не тільки на суші, а й на воді. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар скаржиться — в Таганрозькій затоці атаковані два танкера. Один з них досі палає. Обидва отримали механічні пошкодження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні вибухало на російських НПЗ у Татарстані та Саратові. Також був атакований аеродром у Борисоглєбську.