Пламя до небес: дроны зажгли свою "любимую" сверхважную нефтебазу в РФ и не только (видео)

Кадры с мест событий активно распространяются в сети

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В ночь на 19 июля беспилотники атаковали Ставропольский край в России, где под оказалась Михайловская нефтебаза. Кроме того взрывы гремели в Курске и во временно оккупированных Крыму и Луганске.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Как сообщает украинский волонтер и активист Сергей Стерненко, удар по нефтебазе был совершен уже в третий раз.

"Объект является критически важным хабом для юга РФ. Его основная функция – накопление значительных объемов горючего и последующая дистрибуция на сеть АЗС "ЛУКойл", — отметил он.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил режим ЧС местного уровня в связи с возгоранием в промзоне.

"В окрестностях Ставрополя отражают атаку вражеских БПЛА. Есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет", — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Также во временно оккупированной Ялте под атакой оказалась подстанция. В результате есть перебои с электроэнергией.

В Луганске местные жители сообщали о взрывах и пожаре в городе.

В Курске российский РЭБ направил беспилотник на жилой дом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 9 июля в России загорелись две нефтебазы. В Ставропольском крае, в Михайловске атаковали нефтебазу ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт, а в Твери — Тверьнефтепродукт.