Довелося викликати поліцію. "Z-патріот" напав на Кашпіровського під час виступу (відео)

На психотерапевта напали під час публічного виступу

Відомий російський психотерапевт Анатолій Кашпіровський зазнав нападу під час виступу одного з міст Росії. Одного з відвідувачів не влаштувала відповідь фахівця щодо належності окупованого Криму.

Відео опублікував на своїй сторінці у Telegram український журналіст Денис Казанський. На кадрах Кашпіровський розповідає співробітникам поліції, що трапилося у день його виступу.

Один із відвідувачів кілька разів поставив питання "Чий Крим?". При цьому під час бесіди він заявив про те, що "немає такої країни". Ймовірно, чоловік мав на увазі Україну, що не дивно з урахуванням настроїв у Росії після 2014 та 2022 років.

Кашпіровський відповів, що Крим є "радянським", але навіть цього було замало, щоб заспокоїти "Z-патріота". Розлючений чоловік знову спробував зірвати виступ і навіть вирвав мікрофон у психотерапевта.

Зрештою довелося викликати співробітників поліції.

Для довідки

Анатолій Кашпіровський народився 1939 року у Ставниці Кам’янець-Подільської області Української РСР (зараз це Хмельницька область України). Він закінчив медичний інститут у Вінниці (нині — національний медичний університет імені Пирогова — Ред.), розпочав роботу лікарем у лікарні, а наприкінці 1980-х набув популярності завдяки своїм сеансам психотерапії на радянському телебаченні. Після розпаду СРСР був керівником Міжнародного центру психотерапії у Києві, а 1993 року був обраний депутатом Державної думи Росії І-го скликання від Ліберально-демократичної партії Володимира Жириновського.

У червні 1995 року під час захоплення чеченцями лікарні міста Будьонновська Ставропольського краю Кашпіровський брав участь у переговорах із Шамілем Басаєвим. Однак перед початком штурму будівлі російськими військами він вийшов із переговорної групи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі затримано жінку за спробу повісити російський прапор на постамент колишнього пам’ятника Катерині II. На допиті вона заперечувала агресію Росії проти України.