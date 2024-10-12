Окупанти розкрили плани щодо "Донбас Арени"

Загарбники вирішили не витрачатися на стадіон

Футбольний стадіон "Шахтаря" Донецьк "Донбас Арена" простоюватиме без ремонту до закінчення бойових дій. До речі, 2023 року у РФ пустили чутки про непридатність арени.

Про це заявив так званий "заступник міністра спорту ДНР" Микола Тарапата у коментарі для "Матч ТВ". За словами окупаційної влади, лише на обстеження арени потрібні десятки мільйонів рублів. Тарапата додав, що їм удалося врятувати газон "Донбас Арени".

– Що з "Донбас Ареною"?

– Без серйозних ушкоджень. Прямого влучення снаряда до стадіону не було, але було поряд із ним. У свій час ми знайшли засоби для технічного обстеження арени, і добре, що не стали його робити, бо почалися прильоти. Тому поки не закінчиться СВО, ми не зможемо провести комплексне обстеження стадіону, щоб не витрачати гроші даремно.

Стадіон складається з 14 частин, одну з них проінспектують, можливо, доведеться провести ремонт.

– Скільки це може коштувати?

– Точну суму назвати не можу, бо ціни зростають щодня. Але на обстеження потрібно кількадесят мільйонів рублів. Добре, що свого часу нам вдалося врятувати поле, яке кілька років простояло без догляду. Зараз його доглядають.

Раніше командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" показав домашній стадіон "Шахтаря" з висоти пташиного польоту. До речі, поки донецький "Шахтар" грає в Лізі чемпіонів, в окупованому Донецьку вирішили створити "двійника" Гірників.