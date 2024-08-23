"Можем повторить": російський Z-блогер насмішив мережу дописом про Курську битву

Пропагандисту вліпили клоуни власні читачі

Російський пропагандист та адмін Z-каналу в Telegram Ростислав Поздняков неабияк повеселив мережу. Згадав, що 23 серпня 1943 року відбулася переможна для СРСР Курська битва і видав чергове кліше російської пропаганди: "Можем повторить!".

Допис зробив у своєму Telegram. І це на тлі того, що нині понад 1 тис. кв. км. Курської області знаходиться під повним контролем ЗСУ.

Примітно, що допис зібрав насмішкуваті реакції навіть на каналі у самого Позднякова. Так, клоуна вліпили 345 читачів.

На допис звернув увагу український блогер Антон Ходза. Опублікував його у себе на Facebook і підписав лаконічним "Ахаахахахах".

Аналогічна реакція була і в членкині Громадської антикорупційної ради при Міноборони України Дани Яровою. Щоправда, вона обмежилася регочучими емодзі.

Сатиричний аккаунт "Роисся24" у Facebook теж поділився дописом Позднякова.

"Вже повторюємо! І все завдяки геніальному плану Володимира Володимировича! Якби він не розпочав СВО два з половиною роки тому — ми б відчували таку радість і гордість?" — іронічно питають адміни.

На каналі пропагандиста Позднякова коментарі закриті, проте користувачі мережі висловили свої думки під дописами тих, хто поділився дописом у Facebook.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, обміняні Росією діти не знали, що вони росіяни. Під час зустрічі біля літака диктатор Володимир Путін привітав їх іспанською, але "вони навіть не знали, хто він такий".