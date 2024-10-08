"ЗСУ напали на Донбас, а Росія ні". Шанувальника Путіна в Одесі чекає в’язниця (відео допиту)

Прихильниця Путіна та "русского мира" не кається у своїх діях

В Одесі вночі жінка намагалася повісити російський триколор на постамент колишньої пам’ятки Катерині ІІ. Її поведінкою обурилися патріотично налаштовані городяни, а згодом її доставили до відділення поліції. Але навіть під час допиту затримана продовжувала "гнути свою лінію" та заперечувати агресію Росії проти України.

Відео опублікував один із одеських Telegram-пабліків. На допиті 43-річна жінка заявила, що війну на Донбасі 2014 року розпочала не Росія, а Україна. Також вона додала, що нібито з вини проукраїнськи налаштованих громадян 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок загинули люди.

Насправді загиблими були проросійськи налаштовані люди, зокрема приїжджі з російськими паспортами. Проте затримана і далі звинувачувати Україну в "цілеспрямованому знищенні" протестувальників у Будинку профспілок.

"Я не пробачу ніколи того, що трапилося 2 травня в Одесі. Я не пробачу ніколи того, що ЗСУ напали на Донбас. Я підтримую Росію і закликаю нормальних українців, у тому числі військових переходити на російську сторону", — заявила прихильниця "русского мира".

Під "нормальними українцями" малися на увазі ті жителі України, які, як і затримана, підтримують або чекають на прихід російської армії до своїх міст.

Заарештована заперечує також повномасштабний напад Росії 24 лютого 2022 року. Вона заявила, що ЗСУ "не захищають свою землю" і що війна йде нібито для "знищення слов’ян".

"Коли ці хлопці, які йдуть за гроші захищати нашу, на кшталт батьківщину – від кого? Від наших братів-слов’ян? Я вважаю, що все це робить НАТО, Америка… Це робиться для знищення слов’ян", — заявила колаборантка.

За даними обласної поліції, за вчинене їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві затримали тиктокерку, яка раділа прильотам і хотіла вступити до "Вагнера".