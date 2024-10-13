Пришлось вызвать полицию. "Z-патриот" напал на Кашпировского во время выступления (видео)

На психотерапевта напали во время публичного выступления

Известный российский психотерапевт Анатолий Кашпировский подвергся нападению во время выступления одного из городов России. Одного из посетителей не устроил ответ специалиста насчет принадлежности оккупированного Крыма.

Видео опубликовал на своей странице в Telegram украинский журналист Денис Казанский. На кадрах Кашпировский рассказывает сотрудникам полиции, что случилось в день его выступления.

Один из посетителей несколько раз задал вопрос "Чей Крым?". При этом в ходе беседы он заявил о том, что "нет такой страны". Вероятно, мужчина имел ввиду Украину, что неудивительно с учетом настроений в России после 2014 и 2022 годов.

Кашпировский ответил, что Крым является "советским", но даже этого было недостаточно, чтобы успокоить "Z-патриота". Разъяренный мужчина вновь попытался сорвать выступление и даже вырвал микрофон у психотерапевта.

В итоге пришлось вызвать сотрудников полиции.

Для справки

Анатолий Кашпировский родился в 1939 году в Ставнице Каменец-Подольской области Украинской ССР (сейчас это Хмельницкая область Украины). Он окончил медицинский институт в Виннице (ныне — национальный медицинский университет имени Пирогова — Ред.), начал работу врачом в больнице, а в конце 1980-х годов приобрел известность благодаря своим сеансам психотерапии на советском телевидении. После распада СССР был руководителем Международного центра психотерапии в Киеве, а в 1993 году был избран депутатом Государственной думы России I-го созыва от Либерально-демократической партии Владимира Жириновского.

В июне 1995 года во время захвата чеченцами больницы города Будённовска Ставропольского края Кашпировский принимал участие в переговорах с Шамилем Басаевым. Однако перед началом штурма здания российскими войсками он вышел из переговорной группы.

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