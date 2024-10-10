На фронті не потрібний? Відомий "Z-блогер" знайшов причину відкосити від війни

Пропагандист відмовився виходити з в’язниці та їхати на війну з Україною

Російський військовослужбовець та "Z-блогер" Єгор Гузенко, більш відомий під псевдонімом "Тринадцятий", відмовився їхати на війну з Україною після затримання. Він заявив, що не поїде, бо вже воює "на інформаційному фронті".

Про це повідомили російські Telegram-пабліки. Заарештованому запропонували звільнення в обмін на підписання контракту з російською армією та участь у війні проти України. Гузенко відмовився, пославшись на те, що він "більше потрібний на інформаційному фронті" і не поїде воювати.

Російські пабліки також повідомили, що в поліції та спецслужбах знали про місце знаходження "Z-блогера", але через різні причини його не чіпали.

Водночас, за даними Telegram-пабліків, Гузенко може й передумати. Ця новина не залишилася осторонь і в Україні: журналіст Денис Казанський відреагував на неї.

"Як і іншим російським карним злочинцям, йому запропонували звільнення в обмін на підписання контракту. Проте йти в м’ясні штурми Гузенко відмовився. Нехай помирають якісь інші лохи", — написав Казанський у Telegram.

Нагадаємо, Єгора Гузенка затримали на "малій батьківщині", у Ставропольському краї 5 днів тому. Йому інкримінують цілу низку злочинів, включаючи "дискредитацію армії", підробку документів, шахрайство на гуманітарній допомозі, екстремізм, погрози членам сім’ї, незаконний обіг зброї та передачу даних про російську армію Силам оборони України.

Гузенко воював проти України з 2014-15 років, також воював у Сирії. Він відкрито закликав до геноциду українського народу, зокрема вбивства дітей, а також застосування ядерної зброї.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Одесі затримали жінку за спробу повісити російський прапор на постамент колишнього пам’ятника Катерині ІІ. На допиті вона заперечувала агресію Росії проти України.