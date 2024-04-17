Канада готує масштабну допомогу для України: скільки грошей виділять

Уряд планує збільшення військових витрат до 1,76 відсотка ВВП до 2030 року

Канадський уряд у новому пакеті бюджету передбачив виділення коштів на військову допомогу Україні. Йдеться про 1,6 млрд доларів, які будуть передаватися протягом п’яти років.

Планується збільшення військових витрат до 1,76 відсотка ВВП до 2030 року, включаючи 8,1 млрд доларів протягом наступних п’яти років. Про це повідомляє CP24.

Крім того, до проєкту включено 350 млн доларів протягом двох років, які призначені для реагування на великомасштабні гуманітарні кризи. Ще 159 млн протягом п’яти років підуть на підтримку "трансформації" управління глобальних справ Канади.

У бюджеті передбачено:

понад 900 млн доларів за шість років виділено на програми з екологізації будинків та енергоефективності;

52 млн доларів протягом 5 років на прийняття та забезпечення дотримання нового Закону про шкоду в Інтернеті;

150 млн доларів на три роки на Фонд екстреного лікування, для допомоги муніципалітетам та громадам корінних народів упоратися з опіоїдною кризою;

6,1 млрд доларів протягом шести років і 1,4 млрд доларів у наступний рік на виплату канадської допомоги з інвалідності та пов’язані з цим витрати;

273,6 млн доларів за шість років на роботу з населенням, правоохоронну діяльність, а також боротьбу з радикалізацією та підтримку жертв;

48 млн доларів протягом чотирьох років і 15,8 млн доларів згодом на погашення кредитів педагогам дошкільної освіти;

32 млн доларів за шість років та 11 млн доларів у наступний рік на програму інфраструктури безпеки, яка фінансує фізичну безпеку громадських та релігійних центрів;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат "Слуги народу" Сергій Демченко сказав, що питання про допомогу Україні від США має бути вирішене цього чи наступного тижня.