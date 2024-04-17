"Не можем дать Путину победить": Байден мощно отреагировал на новый законопроект о помощи Украине
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Финансирование Украины позволит избежать новой войны в Европе в будущем
На фоне обнародования Конгрессом США новых законопроектов о помощи Украине и Израилю, президент Джо Байден отметил, что это "не будет открытым чеком". По его словам, оружие для Украины будет передано из существующих запасов, а деньги пойдут на финансирование собственной оборонки.
Об этом он написал в колонке для Wall Street Journal. Байден подчеркнул, что Вашингтон не должен мириться с нападениями на Украину и Израиль, поскольку речь идет не только о "защите друзей", но и о собственной безопасности.
"Если Конгресс примет военную помощь Украине и Израилю, мы не будем выписывать открытые чеки. Мы отправляли военную технику из наших собственных запасов, а затем использовали деньги, утвержденные Конгрессом, для пополнения этих запасов, покупая ее у американских поставщиков", — написал он.
Президент США отметил, что речь идет о компаниях, которые производят ЗРК Patriot, ПТРК Javelin и других видах вооружений, производимых в почти 40 штатах страны и тем самым укрепить свою национальную безопасность.
"Путин неустанно пытался сломить волю украинского народа. Он потерпел неудачу. Теперь он пытается сломить волю Запада. Мы не можем позволить ему добиться успеха. В истории бывают моменты, которые требуют лидерства и мужества. Это один из них", — отметил он.
Байден подчеркнул, что в случае победы российский диктатор подойдет к союзникам по НАТО и если он решится начать вторжение, то это будет обозначать вовлеченность в это США. Поэтому глава Белого дома подчеркивает, что поддержка Украины позволит избежать более масштабной войны в будущем.
Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей Майкл Джонсон обещает вынести законопроекты о помощи на голосование в субботу, 20 апреля.