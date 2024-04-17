Таки цього тижня: Джонсон анонсував голосування за допомогу Україні, названо дату

Текст законопроєкту буде опубліковано вже сьогодні

У США нарешті анонсували довгоочікуване голосування за допомогу Україні (20 квітня). Текст законопроєкту буде опубліковано вже сьогодні, 17 квітня.

Про це повідомив речник Палати представників Майк Джонсон своїм колегам. Лист показала The Guardian.

Судячи з тексту повідомлення Джонсона, члени Конгресу голосуватимуть по трьом окремим законопроєктам. Тобто, за допомогу кожній країні окремо. Голосування призначено на вечір суботи.

"Спікер Майк Джонсон оголосив, що Палата представників проголосує в суботу ввечері по пакету іноземної допомоги, включаючи гроші для України та Ізраїлю", — пишуть журналісти.

Також Джонсон повідомив, що представить палаті представників законопроєкт про конфіскацію активів РФ, санкції проти РФ, КНР, Ірану, заборону TikTok.

Нагадаємо в жовтні минулого року Президент США Джо Байден запросив у Конгресу серйозну суму додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Для допомоги нашій країні планували виділити 61,3 млрд доларів. З того часу законопроєкт пройшов скрізь справжні терня і все ніяк не міг дістатися до зір.

Чимало політиків намагалися спрогнозувати, коли у США зрештою проголосують за пакет допомоги й чи проголосують взагалі. Зрештою, 1 квітня американський конгресмен дав прогноз щодо голосування за допомогу Україні. Це мало відбутися в першій декаді квітня, та, зрештою, як бачимо, так і не відбулося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з ситуацією на полі бою, якщо допомога від США забариться. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав три сценарії.