У Байдена прокоментували ініціативу спікера Джонсона щодо допомоги Україні: на перший погляд, підходить

Білий дім хоче більше подробиць від спікера Палати представників

Пропозиція спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона щодо альтернативних законопроєктів щодо допомоги союзникам США на перший погляд відповідає запитам адміністрації президента Джозефа Байдена. Проте Білий дім хоче побачити більше деталей.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише видання The Hill. За його словами, зараз головне, щоб Україна та Ізраїль отримали допомогу якнайшвидше, оскільки обидві країни перебувають "буквально під прицілом".

"На перший погляд здається, що пропозиція спікера дійсно допоможе нам отримати допомогу Україні, допомогу Ізраїлю та необхідні ресурси в Індо-Тихоокеанському регіоні для широкого спектра непередбачених ситуацій. На перший погляд так і є, ми просто хочемо отримати більше деталей", – додав він.

Нагадаємо, минулого тижня спікер Палати представників США Майк Джонсон вів переговори з Білим домом, готуючись до голосування за пакет військової допомоги для України та Ізраїлю. А також ухвалення закону, який би структурував частину фінансування для Києва у вигляді позики.

Зараз Джонсон має намір дозволити членам Конгресу протягом 72 годин прочитати текст законопроєктів щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Після цього вони можуть бути винесені на розгляд. Орієнтовно проголосувати за документ можуть 19 квітня.

В жовтні минулого року президент США Джозеф Байден запросив у Конгресу серйозну суму додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Для допомоги нашій країні планували виділити 61,3 млрд доларів. З того часу законопроєкт пройшов скрізь справжні терня і все ніяк не міг дістатися до зір.