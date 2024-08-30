Трамп зрадить інтереси України? Американський політолог пояснив дивний момент в історії США

Проукраїнськи налаштовані політики не будуть претендувати на роботу в адміністрації Трампа

Уже майже місяць триває операція ЗСУ в Курській області РФ . А тим часом у США відбуваються передвиборчі перегони, де кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс має перевагу над республіканцем Дональдом Трампом. І попри зосередженість на внутрішніх справах, чимало людей у Штатах цікавляться тим, що відбувається в Україні та Росії.

"Телеграф" поспілкувався з американським політологом, директором неурядової організації For a free Ukraine Джейсоном Смартом на тему відносин України, Росії та США.

— Добрий день, пане Смарт. На вашу думку, як республіканці в США сприймають Курську операцію та операції України у РФ, адже деякі з них бояться ескалації з Росією.

— Демократи бояться ескалації. Республіканці непокояться про це набагато менше. Можна з упевненістю сказати, що обидві сторони дуже раді успіхам Курської операції. Я помітив велику зацікавленість американців до України після початку операції в Курській області.

— Чи відбулися якісь зміни або оновлення у політиці США щодо надання озброєння ЗСУ на тлі операції у Курській області?

— Зараз точиться велика дискусія щодо того, чи потрібно скасовувати обмеження, які США накладають на використання зброї Україною. Я впевнений, якщо не зараз, то незабаром усі обмеження будуть зняті.

— Назвіть умови, за яких можуть розпочатися мирні переговори України з РФ.

— Як офіційні особи США заявляли з самісінького початку: умови мирних переговорів для України та Росії повністю залежать від того, коли Україна та Росія бажають їх розпочати – це не залежить від Вашингтона. Але перший крок полягає в тому, що обидві сторони готові віддати те, що вони хочуть… Я поки що не бачу інтересу Києва чи Москви в компромісах.

— Чи може "саміт миру" закласти фундамент для мирного процесу між Росією та Україною.

— Я був би здивований, якщо Росію хвилює мирний саміт.

Американський політолог, директор неурядової організації For a free Ukraine Джейсон Смарт

— Трамп vs. Харріс: чим відрізняються їхні думки про Росію, Україну та інші важливі питання.

— Камала Гарріс, я думаю, не дуже цікавиться зовнішньою політикою, але вона розуміє, що підтримка України — в інтересах Америки. Дональд Трамп просто вважає, що Україна не є проблемою Америки, тому я не думаю, що його це хвилює.

— Чи буде вся нова політична команда Трампа буде іншою, аніж у першій каденції?

— Ймовірно, у Трампа буде ціла нова команда, оскільки дуже мало людей, які працювали з ним у його перший строк над питаннями, пов’язаними з національною безпекою, зараз підтримують його. Більшість сказали, що не будуть за нього голосувати.

— Як може виглядати команда Трампа у разі обрання, чи знайдеться там місце українофілам.

— Швидше за все, проукраїнськи налаштовані люди не будуть претендувати на роботу в адміністрації президента, яка в кінцевому підсумку може працювати проти України. Гадаю, вони визнаю́ть, що це буде репутаційний ризик і що інші проукраїнські люди звинувачуватимуть їх у тому, що вони працювали з президентом, який зрадив інтереси України.

— Чи був для Трампа ударом вихід Байдена з перегонів, адже Гарріс, наприклад, неможливо покритикувати за вік.

— Трамп майже напевно переміг би Байдена, оскільки Байден є найменш популярним президентом в історії США. Однак тепер, коли Харріс бере участь у перегонах, її результати в опитуваннях покращуються, і вона, швидше за все, переможе Трампа.

— На вашу думку, Трамп нівелює деякі засади партії, у тому числі спадщину Рейгана, який вважав СРСР (Росію) загрозою, чи республіканці стали більш лояльні й лінія партії пішла кудись у популізм?

— Трамп є дивним моментом в історії США та Республіканської партії. Багато людей, які колись були республіканцями, як-от я, боготворили Рональда Рейгана та його сміливу зовнішню політику, особливо щодо СРСР. Трамп відмовився від цього, він усвідомив, що існує лише дуже невеликий відсоток американців, яким справді важлива зовнішня політика.

Більшість американців непокоять внутрішні проблеми, такі як безробіття, податки, школи та дороги. Тож Трамп зрозумів, що може дозволити собі втратити республіканців, зацікавлених у зовнішній політиці, як у Рейгана, якщо зосередиться лише на тому, щоб завоювати більше звичайних американців, говорячи про проблеми, з якими стикається пересічний американець усередині країни.