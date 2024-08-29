Після Курська - на Калінінград? Експерти оцінили можливий "сюрприз" Росії від України

Російська пропаганда посміялася з ідеї створення нового легіону

Експерти вважають, що росыянам варто панікувати з приводу створення Українського легіону на території Польщі. Військові аналітики не виключають, що наступ на російський Калінінград можливий.

Подробиці з цього приводу дізнавалися журналісти "Телеграфу". Детальну інформацією можна прочитати в ексклюзивному матеріалі "У росіян буде боліти голова: де завдасть удару Український легіон".

Слід зауважити, що російська пропаганда посміялася з ідеї створення нового легіону, про який на початку липня розповів президент Володимир Зеленський. Поплічники Кремля назвали задум України "показухою" й останнім "резервуаром з гарматним м’ясом".

Однак російським Z-блогерам, які схильні більш реально оцінювати небезпеку для "наших мальчиков", було не до сміху. Якщо підсумувати, то суть їхніх панічних настроїв звелася до того, що на території НАТО створюється бойова одиниця з українців, і хтозна, куди цей підрозділ після навчання направить свою зброю?

Враховуючи ситуацію з Курщиною, не виключено, що наступним напрямком удару може бути, наприклад, Калінінградська область – від кордонів Польщі якраз недалеко.

Так, наприклад, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що такий сценарій вірогідним.

"Якщо українські добровольці зайдуть на територію Калінінградської області, як це було з Курською областю, то для мене це не буде несподіванкою," — додав військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Довідка

Український легіон — це новий добровольчий військовий підрозділ. Його формують на території Польщі. Тренуватимуться бійці теж у сусідній державі. Легіон буде оснащений партнерами. Кожен громадянин України, який виявить бажання бути в легіоні, зможе підписати контракт зі Збройними силами України.

Раніше "Телеграф" писав, чи посилять в Україні мобілізацію через операцію ЗСУ у Курській області.