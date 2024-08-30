Трамп предаст интересы Украины? Американский политолог объяснил странный момент в истории США

Проукраински настроенные политики не будут претендовать на работу в администрации Трампа

Уже почти месяц длится операция ВСУ в Курской области РФ . А тем временем в США проходит предвыборная гонка, где кандидат от Демократической партии Камала Харрис имеет преимущество над республиканцем Дональдом Трампом. И несмотря на сосредоточенность на внутренних делах, многие в Штатах интересуются тем, что происходит в Украине и России.

"Телеграф" пообщался с американским политологом, директором неправительственной организации For a free Ukraine Джейсоном Смартом на тему отношений Украины, России и США.

— Добрый день, мистер Смарт. Как вы считаете, как республиканцы в США воспринимают Курскую операцию и операции Украины в РФ, ведь некоторые из них боятся эскалации с Россией.

— Демократы боятся эскалации. Республиканцы беспокоятся об этом гораздо меньше. Можно с уверенностью сказать, что обе стороны очень рады успехам Курской операции. Я заметил большой интерес американцев к Украине после начала операции в Курской области.

— Произошли ли какие-либо изменения или обновления в политике США относительно предоставления вооружения ВСУ на фоне операции в Курской области?

— Сейчас идет большая дискуссия относительно того, нужно ли отменять ограничения, которые США накладывают на использование оружия Украиной. Я уверен, если не сейчас, то скоро все ограничения будут сняты.

— Назовите условия, при которых могут начаться мирные переговоры Украины с РФ.

— Как официальные лица США заявляли с самого начала: условия мирных переговоров для Украины и России полностью зависят от того, когда Украина и Россия хотят их начать – это не зависит от Вашингтона. Но первый шаг состоит в том, что обе стороны готовы отдать то, что они хотят… Я пока не вижу заинтересованности Киева или Москвы в компромиссах.

— Может ли "саммит мира" заложить фундамент для мирного процесса между Россией и Украиной.

— Я был удивился, если Россию волнует мирный саммит.

Американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine Джейсон Смарт

— Трамп vs. Харрис: чем отличаются их мнения о России, Украине и других важных вопросах.

— Камала Харрис, я думаю, не очень интересуется внешней политикой, но понимает, что поддержка Украины — в интересах Америки. Дональд Трамп просто считает, что Украина не проблема Америки, поэтому я не думаю, что его это волнует.

— Будет ли вся новая политическая команда Трампа иной, чем в первой каденции?

— Вероятно, у Трампа будет целая новая команда, поскольку очень мало людей, работавших с ним в его первый срок над вопросами, связанными с национальной безопасностью, сейчас поддерживают его. Большинство сказало, что не будут за него голосовать.

— Как может выглядеть команда Трампа в случае избрания, найдется ли там место украинофилам?

— Скорее всего, проукраински настроенные люди не будут претендовать на работу в администрации президента, которая, в конечном счете, может работать против Украины. Думаю, они признают, что это будет репутационный риск и что другие проукраинские люди будут обвинять их в том, что они работали с президентом, предавшим интересы Украины.

— Был ли для Трампа ударом выход Байдена из предвыборной гонки, ведь Харрис, например, невозможно покритиковать за возраст.

— Трамп почти наверняка победил бы Байдена, поскольку Байден — наименее популярный президент в истории США. Однако теперь, когда Харрис участвует в гонке, ее результаты в опросах улучшаются, и она, скорее всего, победит Трампа.

— По вашему мнению, Трамп нивелирует некоторые принципы партии, в том числе наследие Рейгана, считавшего СССР (Россию) угрозой, или республиканцы стали более лояльными и линия партии пошла куда-то в популизм?

— Трамп — странный момент в истории США и Республиканской партии. Многие люди, когда-то бывшие республиканцами, как, например, я, боготворили Рональда Рейгана и его смелую внешнюю политику, особенно в отношении СССР. Трамп отказался от этого, он осознал, что существует лишь очень небольшой процент американцев, которым действительно важна внешняя политика.

Большинство американцев беспокоят внутренние проблемы, такие как безработица, налоги, школы и дороги. Так что Трамп понял, что может позволить себе потерять республиканцев, заинтересованных во внешней политике, как у Рейгана, если сосредоточится только на том, чтобы завоевать больше обычных американцев, говоря о проблемах, с которыми сталкивается рядовой американец внутри страны.