Трамп пригрозив Третьою світовою через Україну: хто ще з глав держав любить цю страшилку

Трамп далеко не перший, хто лякає світ Третьої світової

Кандидат у президенти США Дональд Трамп прокоментував наступ ЗСУ у Курській області. На його думку, це нібито може спровокувати Третю світову війну.

Про це він заявив під час виступу перед Асоціацією Національної гвардії США у Детройті. У своїй промові Трамп підкреслив, що впевнений, що він нібито єдиний, хто може дати обіцянку закінчити війну між Росією та Україною, а також запобігти "Третій світовій війні".

Роблячи таку заяву, кандидат у президенти згадав про "прорив у Росії", ймовірно, маючи на увазі прорив ЗСУ на територію Курської області.

"Погляньте, що відбувається в Україні. Вони наступають у Росії. Ви отримаєте Третю світову війну", – заявив він.

Резюмуючи все сказане вище, Трамп вкотре пообіцяв закінчити війну в Україні після того, як виграє вибори.

Варто зазначити, що страшні прогнози про Третю світову за час повномасштабного вторгнення звучать вже далеко не вперше. Однак поки що обґрунтованість таких припущень залишається під питанням. До речі, Курська операція показала, що "червоних ліній" Путіна не існує. Нагадаємо, що Зеленський наголосив на цьому у своєму зверненні на День Незалежності.

"Ми не дамо перетворити на сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід з Червоної площі, який постійно загрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь "червоні лінії", як жити, яким шляхом йти, будуть для себе визначати лише Україна та українці", — сказав він.

Хто ще лякав світ Третьою світовою

Заяви про Третю світову (чи щось близьке з нею) часто люблять використовувати проросійські політики у різних крахнах.

Наприклад, нещодавно таким "прогнозом" поділився сербський прем’єр Олександр Вучич, який заявив, що в результаті війни Росії в Україні світ наближається "до справжньої катастрофи". На його думку, ця "катастрофа" може вибухнути через три-чотири місяці (заява була зроблена в червні 2024 року).

"Я говорю не про третю світову війну, але про серйозну конфронтацію… Я вважаю, що ми недалеко від неї. Не довше трьох-чотирьох місяців. І є ризик, що це станеться раніше", — заявив Вучич.

Про глобальний конфлікт любить говорити і прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Наприклад, 2023 року він не виключив, що західні країни можуть відправити в Україну своїх військових, і попередив, що ризик світової війни став дуже близьким.

"Ми ніколи не були такі близькі до того, щоб локальна війна перетворилася на світову", — сказав він.

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у лютому 2024 року сказав, що через Україну та Ізраїль нібито може розпочатися Третя світова.

Союзник Путіна Олександр Лукашенко теж у 2024 році побачив небезпеку Третьої світової.

"Якщо вони введуть війська НАТО (в Україну — Ред.), це третя світова війна. Тому що потім буде застосована і тактична, і стратегічна ядерна зброя, і відповідь буде миттєвою і моторошною. Вони ж це теж розуміють, і ми це розуміємо. Тому треба сісти за стіл переговорів", — сказав Лукашенко.

Тема Третьої світової взагалі є однією з найулюбленіших для Володимира Путіна. У 2023-у російський диктатор заявив, що "у разі Третьої світової війни переможців не буде".

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв практично щомісяця лякає світ "ядеркою".

Втім, тема Третьої світової іноді порушується і союзниками України. Проте забарвлення цих заяв дещо відрізняється. Як правило, вони не лякають, а щосили показують, що не хочуть цього.

"Пряма конфронтація між НАТО і Росією — це третя світова війна, якій ми повинні прагнути запобігти", — зазначив Джо Байден у 2023 році.

У грудні 2022-го голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, що ЄС необхідно продовжувати діалог із Володимиром Путіним, у тому числі, щоб зменшити в короткостроковій перспективі ризики ескалації.

Колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер в інтерв’ю "Телеграфу" висловив упевненість у тому, що загроза Третьої світової війни є цілком реальною, тому світ має докласти зусиль для її запобігання.

"У нас є Путін, який висуває вимоги щодо територій, населення та управління в Європі. У нас є Іран, який робить те саме на Близькому Сході, використовуючи такі інструменти, як ХАМАС, хуситів та Хезболла. У нас є Північна Корея, яка зацікавлена у власному порядку денному. І у нас є Китай, готовий скористатися всім цим, якщо всі інші будуть зайняті війною десь в іншому місці. Отже, зростає ймовірність того, що у нас постійно триватимуть конфлікти", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, через яку країну може спалахнути Третя світова.