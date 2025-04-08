Трамп перетворив Овальний кабінет на "шматок золота": як він виглядав при Байдені (фото)

Трамп став перетворювати кабінет одразу після свого повернення на посаду

Дизайн Овального кабінету, тобто робочого кабінету президента Сполучених Штатів Америки у Білому домі, значно змінився з часів Джо Байдена та приходу Дональда Трампа. У приміщенні з’явилося більше розкоші, золота та елементів декору.

Telegram-канал "Donald Trump українською" порівняв дві фотографії, які були зроблені в різні роки. На одній із них крісло президента займав Байден та інтер’єр Овального кабінету виглядав досить скромно, а на другому фото його змінили під час правління Трампа.

Під час зустрічі Байдена та Фуміо Кісіди у квітні 2024 року в президентському кабінеті було зроблено їхнє фото, на якому видно, як виглядає приміщення. На стінах було лише кілька портретів, стояли крісла та дивани, з обох боків торшери, невеликий столик, прикрашений букетом квітів, а також великий годинник біля стіни. Саме таким був дизайн Овального кабінету.

Джо Байден та прем’єр Японії в Овальному кабінеті Фото: Telegram-канал Donald Trump українською

На нових фотографіях, зроблених під час зустрічі Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у 2025 році видно, що президентський кабінет значно змінився. У ньому з’явилося більше портретів, трофеїв, і загалом він став більш "золотим". Також з’явилися меблі у стилі часів Римської імперії.

Дональд Трамп та прем’єр Ізраїлю в Овальному кабінеті. Фото: Telegram-канал Donald Trump українською

Раніше у матеріалі CNN говорилося, що Овальний кабінет прикрашений безліччю портретів та золотих дрібничок, які президент Дональд Трамп перевіз зі свого маєтку у Флориді.

"Все це робить Білий дім, що дедалі більше нагадує будинок Трампа в Південній Флориді", — пишуть журналісти.

Резиденція Трампа у Флориді. Фото: The Trump Organization

Він прибрав деякі з найзнакових деталей кімнати, включаючи пучки шведського плюща, які раніше росли над каміном. Рослини походять від живців, спочатку подарованих Джону Ф. Кеннеді послом Ірландії США. На камінній полиці тепер сім золотих артефактів, які розташовані в ряд по боках від високої центральної композиції у стилі ампір.

Прості дерев’яні приставні столики були замінені на ефектніші консолі з мармуровою стільницею та позолоченими орлами на підставі, що підтримують бронзові бюсти Мартіна Лютера Кінга-молодшого та Уїнстона Черчілля.

Дональд Трамп та прем’єр Ізраїлю в Овальному кабінеті. Фото: скріншот

На журнальному столику стоїть важке на вигляд золоте преспап'є, зверху вигравірувано президентський друк, а збоку — слово Trump. Іноді деякі гості використовували його як підставку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп повернув до Овального кабінету особливу річ. Її повернення, мабуть, носить як естетичний характер, а й глибший політичний контекст.