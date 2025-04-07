Чи потрібна Трампу Україна? Ексглава МЗС назвав болючу правду про нову політику США

Україні не вдасться виграти, якщо вона гратиме тими самими картами, що й Путін

Україна ризикує стати розмінною монетою у великій домовленості між США, Росією та Китаєм, якщо не зможе запропонувати нову цінність у глобальній грі. Економічні аргументи, на кшталт рідкісноземельних ресурсів чи сланцевого газу, не витримують конкуренції з пропозиціями Кремля.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю Radio NV. Він пояснив, що Росія системно пропонує США розв'язання глобальних проблем, зокрема ядерної програми Ірану та Північної Кореї, в обмін на поступки щодо України. Водночас адміністрація Трампа не бачить в Україні стратегічної цінності й готова загравати з Путіним.

Пристайко нагадав, що США вже цікавилися українськими ресурсами, зокрема сланцевим газом, однак масштабні проєкти зірвались через внутрішні проблеми:

"Були дві американські компанії грандіозні, які зацікавились це зробити. Далі вони наштовхнулись на традиційні для України бюрократію, корупцію, дезорганізованість, нерозуміння, хто кому належить. Коротше, в результаті ці дві компанії просто залишили все, кинули і більше не з'являлися. І потенційні грандіозні кошти, які мали стати для нашої політичної команди в той час підґрунтям, на якому будувати наступний крок у взаємодії з США, ми втратили", — сказав ексміністр.

На думку дипломата, якщо Україна і далі буде грати тими ж аргументами, що й Росія, — програє.

"Путін грає ту саму карту, тільки карти у нього здоровенні. І він каже: що тобі ще треба? Що ти хочеш від України? Для чого тебе підтримувати? Тобі потрібен рідкісноземельні? Так давай покопаємось в Сибіру".

Пристайко вважає, що Києву потрібно змінити підхід, оскільки зараз Сполучені Штати більше турбують не демократичні цінності, а "ціна конкретного товару". У цьому контексті "велика угода" може виявитися фатальною. Дипломат також згадав, що США вже тиснули на Україну в питаннях ядерного роззброєння, і той досвід показує, як швидко геополітичні цінності можуть бути відсунуті на другий план.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про угоду щодо корисних копалин між Україною та США, яка перебуває на стадії розробки. Наступного тижня українська делегація відвідає США для її технічних переговорів, Київ найняв для цього адвокатів.