Повернувся на публіку лише за кілька місяців: як виглядав Джо Байден на інавгурації Трампа
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На урочистій події Джо Байден був присутній з першою леді в елегантному вбранні
Публічна поява Джо Байдена, 46-го президента США, у Нью-Йорку з дружиною Джилл стала великою подією для пари, адже востаннє разом у світ вони виходили на інавгурацію 47-го президента Дональда Трампа у Вашингтоні.
"Телеграф" вирішив пригадати, як це було і як виглядав Байден, покидаючи президентський пост. Інавгурація Трампа відбулась 20 січня 2025 року.
На урочистій події Джо Байден був присутній з першою леді, своєю дружиною, Джилл. Колишній президент обрав для події темно-синій, майже чорний, класичний костюм та синю краватку. А от його супутниця одягла фіолетове пальто, з витонченими туфлями-лодочками та рукавицями, весь наряд був одного кольору, що додавало Джилл неабиякого стилю і стриманості.
Якщо дружина Трампа Меланія обрала на інавгурацію великий капелюх, який закривав половину її обличчя, та темну сукню з пальтом, то образ Джилл Байден розбавив своїми фарбами цю темну однотонність.
Варто зазначити, що на усіх архівних фото подружжя Байденів усміхнене та, здається, задоволене. Ба більше зустрічаючи свого наступника у Білому домі, Джо Байден сказав: "Ласкаво прошу додому".
Нагадаємо, нещодавно Меланія Трамп з'явилась на виступі свого чоловіка у Конгресі в сірому стриманому вбранні. У цьому побачили кілька особливих знаків.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у новому фото Меланії Трамп на сайті Білого дому помітили цікаві деталі.