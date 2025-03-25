Повернувся на публіку лише за кілька місяців: як виглядав Джо Байден на інавгурації Трампа

На урочистій події Джо Байден був присутній з першою леді в елегантному вбранні

Публічна поява Джо Байдена, 46-го президента США, у Нью-Йорку з дружиною Джилл стала великою подією для пари, адже востаннє разом у світ вони виходили на інавгурацію 47-го президента Дональда Трампа у Вашингтоні.

"Телеграф" вирішив пригадати, як це було і як виглядав Байден, покидаючи президентський пост. Інавгурація Трампа відбулась 20 січня 2025 року.

На урочистій події Джо Байден був присутній з першою леді, своєю дружиною, Джилл. Колишній президент обрав для події темно-синій, майже чорний, класичний костюм та синю краватку. А от його супутниця одягла фіолетове пальто, з витонченими туфлями-лодочками та рукавицями, весь наряд був одного кольору, що додавало Джилл неабиякого стилю і стриманості.

Джо Байден, Дональд Трамп та Меланія Трамп

Джил та Джо Байдени, Дональд Трамп

Джо Байден та Камала Гарріс на інавгурації Трампа

Усміхнений Джо Байден

Подружжя Байденів на інавгурації Трампа

Джо Байден та Камала Гарріс на інавгурації Трампа

Якщо дружина Трампа Меланія обрала на інавгурацію великий капелюх, який закривав половину її обличчя, та темну сукню з пальтом, то образ Джилл Байден розбавив своїми фарбами цю темну однотонність.

Варто зазначити, що на усіх архівних фото подружжя Байденів усміхнене та, здається, задоволене. Ба більше зустрічаючи свого наступника у Білому домі, Джо Байден сказав: "Ласкаво прошу додому".

Нагадаємо, нещодавно Меланія Трамп з'явилась на виступі свого чоловіка у Конгресі в сірому стриманому вбранні. У цьому побачили кілька особливих знаків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у новому фото Меланії Трамп на сайті Білого дому помітили цікаві деталі.