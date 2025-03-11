Сигнал для Росії? Трамп повернув до Овального кабінету особливу річ (відео)

Це рішення може бути не лише естетичним

Президент США Дональд Трамп повернув до Овального кабінету портрет Рональда Рейгана та його килим. Саме цього президента вважають головним архітектором перемоги Заходу над СРСР під час Холодної війни.

Про зміни в оформленні кабінету повідомив директор з соцмереж Білого дому Ден Скавіно. Він опублікував 360-градусну панораму кімнати.

Повернення символів Рейгана, ймовірно, має не лише естетичний характер, а й глибший політичний контекст. Рейган, який керував США у 1981-1989 роках, запам’ятався жорсткою антикомуністиною позицією. Він не лише проголосив СРСР "імперією зла", а й розпочав масштабну кампанію з економічного та військового виснаження Радянського Союзу.

Одним із найгучніших його кроків стала Стратегічна оборонна ініціатива (запущена у 1983 році), яку називали "Зоряними війнами". Ця програма передбачала розгортання системи протиракетної оборони в космосі, що змусило СРСР вкладати величезні ресурси у гонку озброєнь. В результаті радянська економіка, яка вже перебувала в кризі, ще більше ослабла.

Рейган також посилив підтримку антикомуністичних рухів у різних країнах світу, зокрема фінансував афганських моджахедів, які воювали проти радянської армії.

Рейган запровадив "рейганоміку" – економічну політику, що передбачала зниження податків, скорочення державних витрат і підтримку вільного ринку. Його реформи допомогли США вийти з економічної кризи 1980-х, але водночас сприяли економічному виснаженню СРСР, який не міг конкурувати з американською моделлю вільного ринку.

Водночас завдяки дипломатичному тиску і прямим переговорам із Михайлом Горбачовим у 1987 році було підписано Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, що стало одним із ключових кроків до завершення Холодної війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Білому домі назвали 50 перемог Трампа, які він нібито здійснив за перші 50 днів президентського сроку. Деякі з них виглядають дуже сумнівно.