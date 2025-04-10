Ідеолог "Темного Відродження" просить Трампа заснувати "Місто свободи" на окупованій території

Цікаво, як на це відреагують мешканці самої країни

Техноінвестори з Кремнієвої долини пропонують президенту США Дональду Трампу створити "Місто свободи" в Гренландії — "лібертаріанську утопію з мінімальним корпоративним регулюванням".

Про це повідомили агентству Reuters троє людей, знайомих із ситуацією. Зазначається, що обговорення перебувають на ранніх стадіях.

"Ідея була сприйнята всерйоз кандидатом Трампа на пост посла в Данії Кеннетом Ховері — партнером технологічного мільярдера Пітера Тіля, який вважається впливовим в адміністрації Трампа, та давнім другом Ілона Маск", — йдеться у матеріалі.

Очікується, що Ховері очолить переговори щодо придбання Гренландії після затвердження його кандидатури Конгресом протягом найближчих місяців.

Великі IT-компанії розглядають проєкт як шанс створити на острові експериментальний центр передових технологій — від штучного інтелекту до мікроядерних реакторів та автономного транспорту. Екосистема, що формується, повинна функціонувати за принципами мінімального державного втручання, що безпосередньо відображає погляди Пітера Тіля.

Тіль — один з ідеологів руху "Темне відродження" (Dark Enlightenment), філософської течії, що виступає проти демократії, егалітаризму та прогресивної моделі суспільства. Він вважається іконою серед американських альт-райтів, яке соратник і друг Кертіс Ярвін розробляв ідеї руху під прямим впливом Тіля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто є корінним населенням Гренландії і кого саме Трамп хоче "повернути у рідну гавань".