Идеолог "Темного Возрождения" просит Трампа основать "Город свободы" на оккупированной территории

Интересно, как на это отреагируют жители самой страны

Техноинвесторы из Кремниевой долины предлагают президенту США Дональду Трампу создать "Город свободы" из Гренландии — "либертарианскую утопию с минимальным корпоративным регулированием".

Об этом сообщили агентству Reuters три человека, знакомых с ситуацией. Отмечается, что обсуждения находятся на ранних стадиях.

"Идея была воспринята всерьез кандидатом Трампа на пост посла в Дании Кеннетом Ховери — партнером технологического миллиардера Питера Тиля, который считается влиятельным в администрации Трампа, и давним другом Илона Маск", — говорится в материале.

Ожидается, что Ховери возглавит переговоры о приобретении Гренландии после утверждения его кандидатуры Конгрессом в ближайшие месяцы.

Крупные IT-компании рассматривают проект, как шанс создать на острове экспериментальный центр передовых технологий — от искусственного интеллекта до микроядерных реакторов и автономного транспорта. Формируемая экосистема должна функционировать по принципам минимального государственного вмешательства, что напрямую отражает взгляды Питера Тиля.

Тиль — один из идеологов движения "Тёмное возрождение" (Dark Enlightenment), философского течения, выступающего против демократии, эгалитаризма и прогрессивной модели общества. Он считается иконой в среде американских альт-райтов, а его соратник и друг Кертис Ярвин разрабатывал идеи движения под прямым влиянием Тиля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто является коренным населением Гренландии и кого именно Трамп хочет "вернуть в родную гавань".