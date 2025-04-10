Идеолог "Темного Возрождения" просит Трампа основать "Город свободы" на оккупированной территории
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Интересно, как на это отреагируют жители самой страны
Техноинвесторы из Кремниевой долины предлагают президенту США Дональду Трампу создать "Город свободы" из Гренландии — "либертарианскую утопию с минимальным корпоративным регулированием".
Об этом сообщили агентству Reuters три человека, знакомых с ситуацией. Отмечается, что обсуждения находятся на ранних стадиях.
"Идея была воспринята всерьез кандидатом Трампа на пост посла в Дании Кеннетом Ховери — партнером технологического миллиардера Питера Тиля, который считается влиятельным в администрации Трампа, и давним другом Илона Маск", — говорится в материале.
Ожидается, что Ховери возглавит переговоры о приобретении Гренландии после утверждения его кандидатуры Конгрессом в ближайшие месяцы.
Крупные IT-компании рассматривают проект, как шанс создать на острове экспериментальный центр передовых технологий — от искусственного интеллекта до микроядерных реакторов и автономного транспорта. Формируемая экосистема должна функционировать по принципам минимального государственного вмешательства, что напрямую отражает взгляды Питера Тиля.
Тиль — один из идеологов движения "Тёмное возрождение" (Dark Enlightenment), философского течения, выступающего против демократии, эгалитаризма и прогрессивной модели общества. Он считается иконой в среде американских альт-райтов, а его соратник и друг Кертис Ярвин разрабатывал идеи движения под прямым влиянием Тиля.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто является коренным населением Гренландии и кого именно Трамп хочет "вернуть в родную гавань".