Вже рахують видатки та прибутки? У Вашингтоні оцінюють вартість контролю над Гренландією

Ресурси Гренландії потрібні для виробництва озброєння та батарей

Адміністрація Дональда Трампа розпочала офіційну оцінку вартості контролю над Гренландією — стратегічним островом у Північній Атлантиці, який США хочуть перетворити на власну територію. Крім того, ведеться підрахунок і потенційних прибутків від гренландських надрів.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на джерела в Білому домі. За даними Euronews, Гренландія має величезні запаси літію, кобальту, міді та рідкісноземельних металів — саме тих ресурсів, які потрібні для озброєнь, батарей і "зеленої" енергетики. У ЄС ці копалини вже охрестили "новою нафтою", а у США їхню стратегічну цінність оцінили в $3 трлн.

Трамп не приховує свого інтересу до острова й не виключає навіть силового сценарію:

"Є хороша ймовірність, що ми зможемо це зробити без військової сили, але я нічого не виключаю". У Білому домі це пояснюють "загрозами з боку Китаю і Росії в Арктиці", натякаючи на бажання контролювати арктичні морські шляхи та ресурси.

Гренландія на карті

Данська прем’єрка Метте Фредеріксен вирушає з терміновим візитом до Гренландії — на тлі дедалі агресивніших сигналів з боку Вашингтона щодо планів Дональда Трампа встановити контроль над островом. Поїздка триватиме три дні — з середи, 2 квітня, і має на меті "зміцнення довіри та співпраці" між Копенгагеном і новим урядом.

Новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен зазначив, що Гренландія залишається незалежною у рішеннях та не має наміру змінити цей статус. Громадяни, за його словами, повинні зберігати спокій, реагувати на подібні заяви з гідністю та єдністю, та бути готовими показати США, що Гренландія ніколи не стане американською.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс під час нещодавнього візиту до острова розкритикував Данію за "недостатню турботу про безпеку та добробут гренландців" і заявив, що США могли б бути "кращим партнером". Ще у 2019 році Трамп публічно заявив про бажання "купити Гренландію", що викликало дипломатичний скандал з Копенгагеном.