Трамп пройшов медогляд: що встановили лікарі

Що показав медогляд американського лідера

Президент США Дональд Трамп пройшов плановий медичний огляд. Його особистий лікар Шон Барбабелла вважає, що голова Білого дому перебуває у відмінному стані.

Звіт про медогляд було оприлюднено у профілі спікера Білого дому Керолайн Лівітт у X. Цей документ є найдокладнішим звітом про здоров’я Трампа з моменту його повернення до влади.

"Президент Трамп демонструє відмінне когнітивне та фізичне здоров’я та повністю придатний до виконання обов’язків головнокомандувача та глави держави", — написав лікар.

Наголошується, що президент США здав кілька аналізів крові, пройшов кардіологічне обстеження та УЗД. У звіті зазначено, що вага Трампа становить 101 кілограм при рості в 190 см, його серце в стані спокою б’ється зі швидкістю 62 удари на хвилину, а кров’яний тиск теж залишається в межах норми — 128/74.

При цьому лікар повідомив, що його клієнт набрав 30 із 30 балів на іспиті Монреальської когнітивної шкали, який використовується для відстеження проблем із мисленням. Також не було виявлено проблем зі сприйняттям. Барбабелла повідомив про те, що Трамп має шрам на правому вусі від стрілецької зброї, але це не позначилося на його слуху.

Особистий лікар Трампа каже, що президент США веде активний спосіб життя, що позначається на його самопочутті. Серед прикладів такої активності, він виділив "часті перемоги у гольф-турнірах".

Нагадаємо, штучний інтелект відповів на запитання, яке турбувало багатьох людей у всьому світі — чому Трамп жовтий?