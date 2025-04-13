Трамп прошел медосмотр: что установили врачи

Что показал медосмотр американского лидера

Президент США Дональд Трамп прошел плановый медицинский осмотр. Его личный врач Шон Барбабелла считает, что глава Белого дома находится в отличном состоянии.

Отчет о медосмотре был обнародован в профиле спикера Белого дома Кэролайн Ливитт в X. Этот документ является самым подробным отчетом о здоровье Трампа с момента его возвращения ко власти.

"Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью пригоден к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства", — написал врач.

Отмечается, что президент США сдал несколько анализов крови, прошел кардиологическое обследование и УЗИ. В отчете указано, что вес Трампа составляет 101 килограмм при росте в 190 см, его сердце в состоянии покоя бьется со скоростью 62 удара в минуту, а кровяное давление тоже остается в пределах нормы — 128/74.

При этом врач сообщил, что его клиент набрал 30 из 30 баллов на экзамене Монреальской когнитивной шкалы, который используется для отслеживания проблем с мышлением. Также не было обнаружено проблем с восприятием. Барбабелла сообщил о том, что у Трампа есть шрам на правом ухе от стрелкового оружия, но это не сказалось на его слухе.

Личный врач Трампа говорит, что президент США ведет активный образ жизни, что сказывается на его самочувствии. Среди примеров такой активности, он выделил "частые победы в гольф-турнирах".

Напомним, искусственный интеллект ответил на вопрос, который заботил многих людей во всем мире — почему Трамп желтый?