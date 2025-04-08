"Від уролога до психіатра": Трамп впевнений, що пройде плановий для президентів медогляд

Американський лідер зізнався, що почувається добре, але пройти щорічний огляд все ж таки необхідно

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп найближчим часом пройде щорічний профілактичний медичний огляд. Прийом у медиків відбудеться лише за кілька тижнів до його 100-го дня перебування на посаді.

Про це 78-річний президент сказав у соціальній мережі Truth Social. За його словами, огляд відбудеться у п’ятницю, 11 квітня, а сам він почувається перед походом до лікарів чудово.

"Я радий повідомити, що мій давно запланований щорічний медичний огляд буде проведено в армійському медичному центрі імені Уолтера Ріда у п’ятницю цього тижня. Я ніколи не почував себе краще, але це все одно потрібно зробити", — каже Трамп.

Зазначимо, що минулого року колишній президент Джо Байден проходив щорічний медогляд. Його оглянули фахівці з оптометрії, стоматології, ортопедії, фізіотерапії, неврології, медицини сну, кардіології, радіології та дерматології.

Що відомо про здоров’я Трамп

У 20215 у Дональда Трампа запитали про його стан здоров’я, тоді він надав лист із чотирьох пунктів від свого лікаря. Останній стверджував, що Трамп буде "найздоровішою людиною, коли-небудь обраною на пост президента", пише The Independent.

У 2018 році лікар Білого дому Ронні Джексон надав деякі подробиці про серцеве здоров’я Трампа. Незважаючи на нормальний кров'яний тиск і відсутність проблем із серцем, Джексон зазначив, що рівень холестерину у Трампа занадто високий і що він всього на 0,1 пункту нижче за поріг медичного ожиріння.

Водночас Трамп відомий своїми звичками у вживанні нездорової їжі. Під час першого терміну у 2016 році помічники президента США розповіли, що його улюблене замовлення в McDonald’s складалося з двох Біг-Маків, двох Філе-О-Фішів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у США відбулися масові акції протесту проти політики Дональда Трампа та його адміністрації. Протестувальники в різних штатах закликали "покінчити із захопленням влади мільярдерами" і виступали проти "наступу на американські права та свободи" з боку чинної влади. Чи можуть йому оголосити імпічмент.