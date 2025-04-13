Чому Трамп завжди "жовтий"? Штучний інтелект назвав причину та показав цікаве фото

Є чотири основні версії, але ШІ в результаті більше схильний до однієї з них

Незвичайний колір шкіри на обличчі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа нерідко обговорюють у соціальних мережах чи ЗМІ. На фотографіях американського лідера можна помітити, що відтінок обличчя у нього здебільшого жовтуватий чи помаранчевий.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Grok з цього питання. Він запропонував основні версії, які пояснюють цей феномен.

Grok – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI американського мільярдера Ілона Маска. Він був створений з його ініціативи у відповідь на поширення ChatGPT чат-боту від компанії OpenAI.

Колір обличчя Дональда Трампа на фото на сторінці у Facebook

Чому Трамп "жовтий" — версії ШІ

Використання автозасмаги чи косметики. Grok пише, що багато експертів стверджують, що Трамп нібито використовує тональний крем, бронзатор чи автозасмага Іноді косметика може бути нанесена нерівномірно, що посилює помаранчевий відтінок.

Grok пише, що багато експертів стверджують, що Трамп нібито використовує тональний крем, бронзатор чи автозасмага Іноді косметика може бути нанесена нерівномірно, що посилює помаранчевий відтінок. Дієта і бета-каротин . Жовтий відтінок може бути пов’язаний з дієтою, багатою продуктами з високим вмістом бета-каротину (морква, гарбуз, шпинат).

. Жовтий відтінок може бути пов’язаний з дієтою, багатою продуктами з високим вмістом бета-каротину (морква, гарбуз, шпинат). Освітлення та лампи. Сам Трамп у 2019 році заявляв, що помаранчевий відтінок на обличчі на фотографіях та відео нібито виникає через енергозберігаючі лампочки, які, за його словами, спотворюють колір шкіри. Він стверджував, що його шкіра виглядає нормально при природному висвітленні.

Сам Трамп у 2019 році заявляв, що помаранчевий відтінок на обличчі на фотографіях та відео нібито виникає через енергозберігаючі лампочки, які, за його словами, спотворюють колір шкіри. Він стверджував, що його шкіра виглядає нормально при природному висвітленні. Слухи про солярій. Деякі ЗМІ припускали, що Трамп ходить у солярій і відтінок його шкіри пояснювали засмагою.

Колір шкіри рук та обличчя відрізняються на фото

Висновок

Найбільш правдоподібною версією з усіх наведених вище ШІ вважає комбінацію використання косметики та автозасмаги, оскільки це відповідає публічному іміджу Трампа, орієнтованому на телевізійний образ, та підтверджується свідченнями інсайдерів.

Що стосується медичних чи дієтичних причин, ШІ припускає, що вони менш ймовірні без конкретних доказів проблем зі здоров’ям.

Освітлення може посилювати ефект, але Grok вважає, що це навряд чи є основною причиною.

Дональд Трамп

Важливо, що спекуляції про здоров’я (наприклад, проблеми з печінкою) немає підтвердження і залишаються чутками.

Як би виглядав Трамп без жовтизни на шкірі.

"Телеграф" попросив чат-GPT зробити фотографію Трампа із природним кольором шкіри.

Зліва на колажі взято одну з фото американського президента, а фото справа згенерував ШІ.

Дональд Трамп з жовтим відтінком обличчя (ліворуч) та звичайним (праворуч)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ШІ показав портрети президента США Дональда Трампа в стилі відомих художників.