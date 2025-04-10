Трамп випадково виставив сам себе посміховиськом у Білому домі (відео)

"Як ти можеш бути президентом, якщо ти дурний?" — сказав Трамп

Чинний президент США Дональд Трамп неочікувано створив привід для глузувань у соцмережах. Сталося це після його висловлювання в Овальному кабінеті. Під час зустрічі з журналістами він спробував перекласти відповідальність за економічні проблеми країни на попередників.

Як повідомляє Huffingtonpost, президент захищав своє рішення щодо впровадження мит, які негативно вплинули на фондовий ринок. Саме тоді Трамп поставив риторичне запитання, яке миттєво розлетілося мережею: "Як ти можеш бути президентом, якщо ти дурний?"

Користувачі соціальних мереж швидко відреагували на це запитання президента. "Ми думали про це з 2016 року, Дональде", — написав один із коментаторів. Інший додав: "Це питання хвилює всіх нас сьогодні".

Випадок стався 9 квітня 2025 року в Білому домі, коли Трамп підписував указ. Під час своєї промови президент намагався пояснити причини введення мита розміром 125% на китайські товари та спробував відвернути критику від своїх економічних рішень.

Відео з президентським висловлюванням швидко стало вірусним та зібрало тисячі коментарів у різних соцмережах.

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