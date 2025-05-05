Хто може замінити Волтца на посаді радника з нацбезпеки: Трамп назвав прізвище

Трамп каже, що дуже його цінує

Президент США Дональд Трамп розглядає Стівена Міллера, свого заступника керівника апарату, як одного з головних кандидатів на посаду радника з національної безпеки. Це сталося після того, як минулого тижня з цієї посади було звільнено Майка Волтца.

Про це повідомляє Reuters, передаючи слова президента, сказані журналістам на борту Air Force One. Трамп не поспішає із призначенням нового радника та очікує заповнити вакансію приблизно протягом шести місяців.

"Я збираюся назвати когось", – зазначив Трамп, повертаючись до Вашингтона після вихідних у своєму клубі у Флориді. Говорячи про Міллера, президент додав: "Я думаю, що він опосередковано вже виконує цю роботу. Тому що йому є що сказати про багато речей. Він дуже цінна людина в адміністрації".

Нагадаємо, що в четвер, 1 травня, Трамп звільнив Волтца та призначив на посаду радника з нацбезпеки державного секретаря Марко Рубіо, який виконуватиме ці обов'язки тимчасово.

За інформацією CBS News, колишньому раднику було запропоновано кілька альтернативних дипломатичних посад. Зокрема, Волтц мав можливість стати послом у Саудівській Аравії, але врешті погодився очолити представництво США в ООН.

Хто такий Стівен Міллер і чому він цінний для Трампа

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Стівен Міллер — помітна і впливова постать в американській політиці. Стівен народився 23 серпня 1985 року в Санта-Моніці (Каліфорнія) в єврейській родині з ліберальними поглядами. Це не завадило Міллеру зробити карколомну кар'єру в республіканських політичних колах.

Він закінчив Дюкський університет у 2007 році і отримав ступінь бакалавра політології. Стівен Міллер швидко зарекомендував себе як талановитий спічрайтер і комунікатор. Його професійний шлях розпочався з роботи прессекретарем конгресменів Мішель Бакмен та Джона Шадегга, згодом він обіймав посаду директора з комунікацій сенатора Джеффа Сешнса.

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Найбільш значущим етапом кар'єри Міллера стала його робота в адміністрації Дональда Трампа, де він відзначився як ключовий архітектор міграційної політики. Міллер відомий своїми консервативними поглядами, що контрастують з ліберальним середовищем, в якому він виріс.

Також "Телеграф" раніше писав, що Трамп буде балотуватися на третій термін попри конституцію США. Радник президента підтвердив плани.