Трамп офіційно призначив Майка Волтца радником з нацбезпеки

Волтц підтримував надання допомоги Україні, але з певними умовами

Обраний президент США Дональд Трамп призначив конгресмена-республіканця Майка Волтца своїм радником з національної безпеки. Волтц став першим колишнім "зеленим беретом", який увійшов до Конгресу США.

На новій посаді політик координуватиме дії різних відомств та інформуватиме президента з ключових питань національної безпеки. Про це повідомив сам Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social.

Що відомо про Волтца

Конгресмен від Флориди Майкл Волтц представляє Республіканську партію та відомий своєю критикою політики адміністрації Байдена щодо України. Він наголошує на відсутності чіткої стратегії завершення війни та вимагає посилення санкційного тиску на Росію.

Волтц підтримував надання допомоги Україні, але з певними умовами. Серед них — збільшення внеску європейських союзників та додатковий контроль за використанням коштів. Політик неодноразово заявляв про необхідність дипломатичного вирішення конфлікту.

У Конгресі Волтц зарекомендував себе як активний критик Китаю. Він просував законодавчі ініціативи для зменшення залежності США від китайських критичних мінералів та захисту американських університетів від шпигунської діяльності КНР.

На посаді радника з нацбезпеки Волтц займатиметься широким колом питань — від підтримки України до реагування на загострення ситуації на Близькому Сході. Ця посада не потребує затвердження Сенатом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою є позиція Марко Рубіо та Майкла Волтца щодо війни в Україні. Обох називають політичними "яструбами".