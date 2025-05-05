Кто может заменить Уолтца в должности советника по нацбезопасности: Трамп назвал фамилию

Трамп говорит, что очень его ценит

Президент США Дональд Трамп рассматривает Стивена Миллера, своего заместителя руководителя аппарата как одного из главных кандидатов на должность советника по национальной безопасности. Это произошло после того, как на прошлой неделе с этой должности был уволен Майк Уолтц.

Об этом сообщает Reuters, передавая слова президента, сказанные журналистам на борту Air Force One. Трамп не спешит с назначением нового советника и ожидает заполнить вакансию примерно в течение шести месяцев.

"Я собираюсь назвать кого-то", – отметил Трамп, возвращаясь в Вашингтон после выходных в своем клубе во Флориде. Говоря о Миллере, президент добавил: "Я думаю, что он косвенно уже выполняет эту работу. Потому что ему есть что сказать о многих вещах. Он очень ценный человек в администрации".

Напомним, что в четверг, 1 мая, Трамп уволил Уолтца и назначил на должность советника по нацбезопасности государственного секретаря Марко Рубио, который будет выполнять эти обязанности временно.

По информации CBS News, бывшему советнику было предложено несколько альтернативных дипломатических должностей. В частности, Уолтц имел возможность стать послом в Саудовской Аравии, но наконец согласился возглавить представительство США в ООН.

Кто такой Стивен Миллер и почему он ценен для Трампа

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Стивен Миллер – заметная и влиятельная фигура в американской политике. Стивен родился 23 августа 1985 года в Санта-Монике (Калифорния) в еврейской семье с либеральными взглядами. Это не помешало Миллеру сделать сногсшибательную карьеру в республиканских политических кругах.

Он окончил Дюкский университет в 2007 году и получил степень бакалавра по политологии. Стивен Миллер быстро зарекомендовал себя как талантливый спичрайтер и коммуникатор. Его профессиональный путь начался с работы пресс-секретарем конгрессменов Мишель Бакмен и Джона Шадегга, позже занимал должность директора по коммуникациям сенатора Джеффа Сешнса.

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Наиболее значимым этапом карьеры Миллера стала его работа в администрации Дональда Трампа, где он отличился как ключевой архитектор миграционной политики.

Также "Телеграф" ранее писал, что Трамп будет баллотироваться на третий срок, несмотря на конституцию США. Советник президента подтвердил планы.