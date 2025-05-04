"Претензійна нісенітниця": нетверезий Медведєв наважився "наїхати" на Трампа

При цьому Медведєв навіть тут спробував просувати російські пропагандистські наративи

Відомий російський алкоголік та за сумісництвом заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв влаштував істерику через указ президента США Дональда Трампа про призначення 8 травня днем перемоги США у Другій світовій війні. Росіянин назвав указ американського лідера "претензійною нісенітницею".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на публікацію, яку Медведєв зробив у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте". Видання нагадало, що указ Трампа оголосив два нові свята в США: 8 травня – день перемоги США у Другій світовій, 11 листопада – день перемоги США в Першій світовій війні. Це викликало у Медведєва, який, як відомо, "не просихає", справжню лють.

"Нещодавно Трамп оголосив, що США зробили найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні й що він запровадить спеціальне свято 8 травня. Свято – це непогано, але його перша заява – претензійна нісенітниця. Наш народ віддав 27 мільйонів життів своїх синів і дочок в ім'я знищення проклятого фашизму. Тому День Перемоги – наш, і це 9 травня! Так було, так є і так буде завжди!", – сказано у його повідомленні.

При цьому росіянин традиційно бреше, і навіть тут спробував просувати російські пропагандистські наративи, згідно з якими усі лаври перемоги у війні приписуються росіянам. Як відомо, перемогу 9 травня здобув "радянський народ", росіяни були лише частиною цієї "спільноти", при цьому не найкращою. Найбільше на війні загинуло українців та білорусів – зокрема, український народ за різними даними втратив від 8 до 10 мільйонів людей (військових та цивільних), тобто третину від загальних втрат СРСР.

Роль США у Першій та Другій світовій війнах

Брати участь у Першій світовій війні США довгий час відверто не бажали, до моменту, коли в 1915 році було підводним човном U-20 було потоплено пасажирський лайнер "Лузітанія", на борту якого перебували переважно громадяни Сполучених Штатів. Проте навіть із цим знадобилася ще низка таких же кричущих інцидентів з потопленням американських суден німецькими підводними човнами. Тільки у квітні 1917 року США вступили у війну, а перші американські війська потрапили на Західний фронт в жовтні 1917 року.

Війська США брали участь у жорстоких боях на Західному фронті, стримуючи разом із росіянами, британцями та французами наступи німецьких дивізій, а також на Італійському фронті, разом з італійськими та французькими військами проти австро-угорських та німецьких армій. З жовтня 1917 року по листопад 1918 року американці за офіційними даними втратили 117,5 тисячі солдатів загиблими та 41,5 тисячі полоненими.

В Другу світову війну Сполучені Штати Америки вступили 7 грудня 1941 року після атаки Японії на Перл-Харбор. 6 червня 1944 року було відкрито Західний фронт у Європі. Американські війська діяли на території Франції (головним чином, в Нормандії), Італії, Тунісу, Алжиру, Марокко, Німеччини, Нідерландів, Бельгії та Люксембургу, а також в Тихому океані та Південно-Східній Азії.

США втратили в Другій світовій війні 418 тисяч військовослужбовців загиблими. Найбільших втрат вони зазнали в Арденнській операції — 19 тис. загиблих. Після неї за кількістю втрат ідуть Битва за Окінаву, Нормандська операція, Битва при Монте-Кассіно й Битва за Іводзіму. Станом на 2010 рік безвісти зниклими під час Другої світової війни все ще були не менше, ніж 74 тисячі військовослужбовців США.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві на параді 9 травня. Київ готовий до перемир'я, але на 30 днів. При цьому так зване "триденне перемир'я", яке "запропонував" Путін, Україна фактично відкидає. Після слів Зеленського, що Україна не може гарантувати безпеку світовим лідерам на 9 травня у Москві, деякі з них вже "злилися". Так, росЗМІ пишуть, що президент Сербії Александр Вучич та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раптово "захворіли" і не зможуть приїхати до Росії.