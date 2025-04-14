Трамп буде балотуватися на третій термін попри конституцію США: радник президента підтвердив плани

Американська конституція забороняє обирати особу на президентську посаду більше, ніж два рази

Президент США Дональд Трамп попри заборону, вказану у конституції США, збирається балотуватися на третій президентський термін у 2028 році. Подробиці, як Трамп планує обійти заборону, не розкривається, але він точно планує стати президентом втретє.

Про це заявив колишній головний стратег Білого дому та старший радник Трампа Стівен Беннон в ефірі у телеведучого Білла Мейхера. Зокрема, той нагадав Беннону, що американська конституція забороняє обирати особу на президентську посаду більше, ніж два рази.

"Президент Трамп збирається балотуватися на третій термін, і президента Трампа знову оберуть у другій половині дня 20 січня 2029 року. Він стане президентом Сполучених Штатів" – відповів йому Беннон.

Радник додав, що Трамп, мовляв, вже двічі був обраний президентом США "більшістю громадян", і ніхто не завадить йому зробити це й в третій раз. Беннон при цьому відмовився пояснювати, як саме Трамп хоче обійти конституційну заборону. А обходити її доведеться – в іншому випадку це буде кричуще порушення головного закону США.

Зазначимо, сам Трамп раніше теж підтверджував американським ЗМІ, що він серйозно налаштований на те, щоб піти на третій президентський термін. Президент США заявив, що нібито існують "методи", які дозволять йому залишитися на президентській посаді після 2028 року та наголосив, що "він не жартує". Стів Беннон був старшим радником Трампа під час його першого президентського терміну, зараз Беннона вважають неофіційним радником президента. Він, до речі, відомий у США, як прихильник численних "теорій змови", ультраправих, у серпні 2017 року Беннона звільнили з Білого дому, оскільки медіа та громадськість назвали його екстремістом. А ще він слідом за Ілоном Маском "кидав зігу" під час виступу на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC) у Мериленді.

При цьому зараз кількість президентських термінів для однієї особи обмежує 22-га поправка до Конституції США, згідно з якою ніхто не може бути президентом більше, ніж два рази. Для Трампа це другий президентський термін – тобто можливість балотуватися ще раз для нього закрита. Проте трампісти вже шукають шляхи, як обійти цю заборону – зокрема, на початку січня конгресмен від Республіканської партії Енді Оглз запропонував змінити Конституцію країни заради того, щоб дозволити президенту США Дональду Трампу балотуватися на цю посаду ще раз. Він мотивував свою пропозицію тим, що країні нібито потрібне "сміливе керівництво, якого так потребує наша нація".

Зазначимо, у популярному американському серіалі "Громадянська війна" (Civil War, також відомий, як "Повстання штатів") громадянська війна в США починається після того, як чинний президент грубо порушує Конституцію: він розганяє ФБР (що свого часу грозився зробити Трамп), наказує застосувати військових проти протестуючих американців (на чому наполягав Трамп під час протестів BLM), та врешті-решт приймає рішення піти на третій президентський термін, що прямо заборонено головним законом країни. Рішення президента призводить до політичної кризи та тотальної громадянської війни, внаслідок якої США залиті кров'ю та розколоті, Вашингтон взятий штурмом, а самого лідера країни розстрілюють в Овальному кабінеті повстанці.