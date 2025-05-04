Занадто проізраїльський: ЗМІ повідомили, що стало останнім цвяхом у "домовину" ексрадника Волтца

Трамп не звертав увагу на конфліктність Волтца, але гра на боці Нетаньяху розлютила президента США

Колишнього радника президента США з національної безпеки Майкла Волтца звільнили не стільки через скандал із месенджером Signal, скільки через його позицію. Трампу не сподобалося, що Волтц має негативну позицію щодо Ірану, та координується в цьому питанні з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу – іншими словами, він був занадто проізраїльський та антиіранський.

Про це пише американське видання The Washington Post з посиланням на власні інформовані джерела. Співрозмовники підтвердили журналістам, що Волтц із самого початку роботи мав численні конфлікти з іншими чиновниками, зокрема з питання щодо доцільності застосування військової сили проти Ірану.

Втім, Трамп не звертав уваги на конфліктність Волтца. Скандал із месенджером Signal також не дуже зачепив увагу американського президента – хоча він був дуже злий. Але його реальний та нищівний гнів викликала занадто інтенсивна координація між радником та ізраїльським прем'єром, що стало зрозуміло після зустрічі Нетаньяху з Трампом у Білому домі. Волтц активно просував вимогу Нетаньяху завдати військового удару по Ірану, що не входило у плани Трампа.

"Волтц хотів спрямувати політику США в напрямку, який не влаштовував Трампа… Це дійшло до Трампа, і президент був незадоволений цим", – зазначило одне з джерел, додавши, що у підсумку саме це зіграло проти Волтца та призвело до його звільнення з посади.

Нагадаємо, що 1 травня президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про відставку радника з національної безпеки Майка Волтца. Як заявив глава Білого дому, він висуває Волтца на посаду постійного представника США в ООН. Тимчасово обов’язки радника з нацбезпеки виконуватиме державний секретар Марко Рубіо.

Скандал із Signal у США — що відомо про

Американські високопосадовці обговорювали військові удари по Ємену в закритому чаті месенджера. Однак через помилку до листування в Signal був доданий редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг, який згодом оприлюднив отриману інформацію. Чат нібито містив дані про типи озброєння, цілі атак та запланований час ударів.

Дональд Трамп запевнив, що йому нічого не відомо про те, як журналіст потрапив до чату його команди з національної безпеки. Водночас міністр оборони США Піт Хегсет заперечив, що в розмові йшлося про військові плани. Також на тлі скандалу Трамп висловив підтримку Волтцу, назвавши його "хорошою людиною". Проте неофіційно президент США, писали ЗМІ, був доволі сильно розлючений.