Не все передбачили: міністр розповіла, які проблеми виникли з програмою "єОздоровлення" для дітей (відео)

Програма створена за принципом "Гроші ходять за дитиною"

В Україні з літа 2023 року запущено проєкт "єОздоровлення", який створено для дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Тобто виділення коштів для надання послуги з оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю.Але наразі в Україні майже немає закладів, які б могли хоча б на 14 днів прийняти таку дитину без батьків.

Про це сказала Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України на Форумі "Громада для людей: місце, де хочеться жити", повідомляє кореспондент "Телеграфу". У своїй промові у вівторок, 19 березня, міністр зазначила, що більшість жінок, які мають дітей з інвалідністю знаходяться з ними 24/7.

"Вони не мають шансу піти зробити манікюр, піти на вечерю з друзями, відвідати лікаря чи просто поїхати у відпустку", — сказала Жолнович.

За її словами, навіть реабілітаційні центри, у які приїжджають ці діти, беруть їх лише з батьками. Тобто, зазвичай, це мами, що постійно знаходяться з дитиною з інвалідністю. За словами міністра, у питанні комплексної інвалідності ще гірше.

Під час промови Жолнович звернулась з проханням до очільників громад створити та облаштувати реабілітаційні центри та заклади так, щоб там "хоча б 14 діб могла оздоровлюватися дитина без матері".

Міністр зауважила, що жінки, у яких дитина має інвалідність, щодня подаються купі стресу, з урахуванням і війни, і вони не мають можливості відпочити. Адже в Україні практично немає ні садочків, ні шкіл, які б могли певний час займатися дитиною, поки жінка приділяє увагу іншим справам.

Зауважимо, що експериментальний проєкт "єОздоровлення" створено за принципом "Гроші ходять за дитиною". Тобто таргетованою карткою виплачуються певні кошти батькам, які мають можливість самостійно обрати заклад для оздоровлення дитини з інвалідністю чи дітей із багатодітних сімей.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словам прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в кожній родині має бути щонайменше троє дітей.