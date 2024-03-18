За народжену дитину депутати пропонують платити по $10 тисяч

Група нардепів запропонувала підняти виплати в дев’ять разів

У Верховній Раді з’явився законопроєкт, який пропонує різке підняття виплат на малюка — допомога може вирости в дев’ять разів. Це 150 прожиткових мінімумів, тобто, станом на 18 березня, виплата б склала 384,5 тисячі гривень (майже 10 тис. доларів). Звісно, не всю суму хочуть платити одразу, але перший платіж також солідний — 20 прожиткових мінімумів, що зараз дорівнює 51,3 тис. грн.

Точної цифри чи прогнозу щодо витрат з бюджету на цю ідею немає. Але автори стверджують, що народжуваність впала наскільки, що сума не має відчутно змінитися.

"Телеграф" з’ясовує, чи потягне бюджет таку суму та, чи справді це великі гроші, якщо порівнювати з іншими країнами.

Головні зміни

Законопроєкт номер 11072 пропонує виплачувати при народженні першої дитини — 384,5 тисячі гривень (150 прожиткових мінімумів). Прожитковий мінімум з часом буде збільшуватися, відповідно і сума виплат також.

Друга дитина — 100 прожиткових мінімумів (256,3 тис. грн). Третя і кожна наступна – 50 прожиткових мінімумів (128,2 тис. грн).

Схема така: спочатку батьки отримують 20 прожиткових мінімумів (зараз це 51,3 тисячі гривень), решта виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами. Якщо законопроєкт приймуть, то він почне діяти з 1 січня 2025 року.

На першу дитину пропонують виділяти 384,5 тисячі гривень, на другу - 256,3 тисячі

Зараз повна сума виплати — 41 280 гривень, вона однакова як для першої, так і для другої, третьої та кожної наступної дитини. Одноразово батьки отримують 10 320 гривень, решта суми надходить упродовж трьох років по 860 гривень щомісяця.

Ось головні відмінності між допомогою зараз та ідеєю нардепів:

Сума більша в 9 разів

Як пов'язані виплати та народжуваність

Депутати-автори називають причинами скорочення народжуваності війну та низький рівень допомоги на малюка. Мовляв, розмір виплат не переглядався з 2014 року. З того часу ця сума стосовно долара зменшилася — майже удвічі.

Співініціатор законопроєкту Сергій Кузьміних від "Слуги народу" пояснив у коментарі "Телеграфу", що підняття грошових виплат дійсно стимулює народжуваність. Мовляв, це спрацювало у 2014 році — після підвищення допомоги народжуваність за один рік зросла на 20%.

Зараз демографічний стан в країні погіршився, пояснює нардеп, а мета законопроєкту — підняти народжуваність. Мовляв, цьому має сприяти фінансовий стимул, сума якого індексується з роками.

"Ви ж, мабуть, чудово розумієте демографічний стан в країні. Кількість пологів зменшилася, саме щодо першої дитини — це майже на 90%. Одна з мотивацій, які застосовуються у цивілізованому світі, це стимулювання фінансовою допомогою", — зазначив Кузьміних.

У команді нардепа додатково пояснили, що значно більша сума на першу дитину пояснюється тим, щоб першочергово стимулювати молоді родини. Мовляв, статистика народжуваності впала саме серед них. По друге, у майбутньому можливий перегляд політики соцвиплат, аби платити більше. Зараз це не вийде зробити, бо депутати обмежені воєнним бюджетом.

Чи потягне бюджет

У 2022 році в Україні народилося 199 619 дітей (дані МОЗ), а збір інформації за 2023 рік триває. Хоч це і найнижчий показник за останні роки, проте звідки взяти гроші на збільшені вдев’ятеро виплати — це питання. В документі очікуваної суми витрат (хоча б приблизної), на жаль, немає. Ініціатори також не володіють орієнтовними прогнозами.

Уявімо, що бейбі-бум відбудеться та у 2025-му році на світ з’являться 200 тисяч новонароджених первістків, які претендуватимуть на 384, 5 грн (спочатку по 51,3 тисячі одноразової виплати). На втілення цієї ідеї в бюджеті потрібно знайти 10,2 мільярда гривень та ще стільки ж — на додаткові виплати протягом року.

Проте нардеп Сергій Кузьміних запевняє — з нинішніми показниками народжуваності відчутно навантаження на бюджет не зміниться. Навіть попри те, що сума виплат має зрости. Причина — жахлива демографічна ситуація, адже у 2020 році в Україні зареєстрували близько 118 тисяч перших пологів (народження першої дитини), у 2023 році – 13 тисяч 368 перших пологів.

"Тобто сума виплати збільшується, але візьміть 118 тисяч і 13 тисяч (первістків, на яких хочуть виділити 384 тис. грн. — ред.) різницю за два роки. За цей період впала народжуваність", — пояснює Кузьміних.

Джерело: пояснювальна записка

У розмові з "Телеграфом" нардеп запевнив, що ініціатори консультувалися з Міністерством економіки, Міністерством соцполітики та Міністерством охорони здоров'я. Водночас зізнався — детальних розрахунків/прогнозів навантаження на бюджет все ж не проводили.

"Чесно, я її не рахував, але, я думаю, вона (сума, — Ред.) точно не буде більша, ніж сума виплати 2021 року. Я думаю, сума залишитися така сама. Розумієте, на 90% впала народжуваність", — каже Кузьміних.

Європа платить "малюкам" до повноліття

Якщо поглянути на досвід інших країн, то часто виплати на дітей продовжуються 18 років (іноді "діткам" навіть по 25 років). Приміром, Польща щедро вручає по 203 долари на одну дитину щомісяця до повноліття та вигадує бонуси, як-от, додаткові 3000 дол. у перші два роки. Словаччина та Угорщина акцентують на податкових пільгах для батьків, а сусідня Молдова при народженні виділяє більше тисячі доларів.

Тому український законопроєкт 11072 із допомогою малюкам лише у перші роки можна назвати економ-варіантом. Єдине "але" — чи вистачить надходжень до бюджету під час війни.

Закордоном виплати тривають до повноліття

Чи це подіє

"Телеграф" вирішив поцікавитися думкою українок щодо того, чи стимулювала б їх така виплата до того, аби народити дитину.

26-річна киянка Дарина зізналася "Телеграфу", що запропонована сума не переконала б її квапитися в пологовий.

"Це не дуже великі гроші, а зупиняє передусім фінансове питання. Дитина постійно росте, потрібні підгузки, одяг, рівень освіти в країні такий, що хотілося би приватний садочок. Ще епізодичні витрати на няню, бо робота займає у мене та чоловіка багато часу. Окрім того, я винаймаю квартиру, а житло має бути своє. Тому зараз точно ні", — каже Дарина.

Інша опитана, 30-річна мешканка київського передмістя Анна, стверджує, що не змінить думку через війну. "Жодні кошти, виплати не зможуть вплинути на ситуацію в країні. На період воєнного стану — немає бажання народжувати. Якщо розглядати ці виплати, не дивлячись на те, що в країні війна, то зайвими вони в будь-якому випадку не будуть", — розповідає Анна.

Тетяна, яка вимушено проживає у Польщі, каже, що нові виплати не впливають на бажання чи готовність народити дитину.

"Це відповідальність, найважливіший крок у житті, і цей крок має бути обдуманий. Підвищення виплат — це позитив, але, можливо, більше вплине на рішення малозабезпечених сімей. Думаю, мати дітей мене б мотивувала стабільна ситуація в країні, відчуття безпеки й захищеності, відчуття підтримки від держави, яке полягає не тільки в грошах, а й у створенні умов для виховання та розвитку дитини. Крім грошових пільг, мають бути інші можливості для сімей з дітьми. Можливість безпроблемно й безкоштовно влаштувати дитину в садок; безкоштовна дитяча медицина; шкільна освіта високого рівня; вища освіта, яка забезпечить дитині працевлаштування та стабільний заробіток", — розповідає Тетяна.

Раніше "Телеграф" писав про те, які домогосподарства отримають до 30 тисяч гривень.