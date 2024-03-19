Не все предусмотрели: министр рассказала, какие проблемы возникли с программой "єОздоровлення" для детей (видео)

Программа создана по принципу "Деньги ходят за ребенком"

В Украине с лета 2023 года запущен проект "єОздоровлення", который создан для детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке. То есть выделение средств для предоставления услуг по оздоровлению и отдыху детей с инвалидностью. Но сейчас в Украине почти нет заведений, которые могли бы хотя бы на 14 дней принять такого ребенка без родителей.

Об этом сказала Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины на Форуме "Общество для людей: место, где хочется жить", сообщает корреспондент "Телеграфа". В своей речи во вторник, 19 марта, министр отметила, что большинство женщин, имеющих детей с инвалидностью, находятся с ними 24/7.

"У них нет шанса пойти сделать маникюр, пойти на ужин с друзьями, посетить врача или просто поехать в отпуск", — сказала Жолнович.

По ее словам, даже реабилитационные центры, в которые приезжают эти дети, берут их только с родителями. То есть обычно это мамы, которые постоянно находятся с ребенком с инвалидностью. По словам министра, в вопросе комплексной инвалидности еще хуже.

Во время речи Жолнович обратилась с просьбой к руководителям общин создать и обустроить реабилитационные центры и заведения так, чтобы там "хотя бы 14 суток мог оздоровляться ребенок без матери".

Министр отметила, что женщины, у которых ребенок имеет инвалидность, ежедневно подаются стрессу, с учетом и войны, и у них нет возможности отдохнуть. Ведь в Украине практически нет ни садиков, ни школ, которые могли бы определенное время заниматься ребенком, пока женщина уделяет внимание другим делам.

Заметим, что экспериментальный проект "єОздоровлення" создан по принципу "Деньги ходят за ребенком". То есть таргетированной картой выплачиваются определенные средства родителям, которые имеют возможность самостоятельно выбрать заведение для оздоровления ребенка с инвалидностью или детей из многодетных семей.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в каждой семье должно быть по меньшей мере трое детей.