Шмигаля підкололи за слова про те, скільки дітей має бути в сім’ї: "Той випадок, коли варто думати"

Екснардеп висловився про заклики Шмигаля до українок народжувати трьох дітей

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зробив гучну заяву, що в кожній родині має бути щонайменше троє дітей, щоб покращити демографічну ситуацію в країні. Однак він має двох дітей.

Увагу на цей факт звернув колишній народний депутат України Берислав Береза. У своєму Telegram-каналі він написав відповідний пост.

"Потужна заява від людини в якій лише дві дитини. Той випадок, коли варто думати, що ти кажеш і який ти приклад даєш", — написав Береза.

Згідно з інформацією з відкритих джерел та декларації Шмигаля, він має дві доньки.

Заява Шмигаля

В ефірі телемарафону прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кожна сім’я має мати не менше трьох дітей. Його слова траплялися так:

"На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили й тих людей, які залишили Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Завдання — повернути ці сім’ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якнайбільше діток, щоб Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні можуть різко зрости виплати на малюка. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт, яким передбачено підвищення виплат у 9 разів.