В Україні пропонують удесятеро збільшити виплати при народженні дитини: названі суми

Наразі розмір виплат не змінюється від кількості дітей у сім’ї

Народні депутати України хочуть збільшити виплати при народженні дитини. Нинішню суму у 41 тисячу гривень хочуть збільшити майже вдесятеро до 384 тисяч гривень.

Відповідний законопроєкт №11072 було зареєстровано на сайті Верховної Ради 11 березня. Нардепи стурбовані тим, що в Україні скорочується рівень народжуваності та хочуть мотивувати українок ставати мамами.

Як сказано у пояснювальній записці до законопроєкту, за останні 10 років народжуваність в Україні впала на 40%. На це вплинули багато факторів, але один з основних, не рахуючи повномасштабну війну, — низький рівень допомоги при народженні дитини. З 2014 року сума фінансової допомоги при народженні дитини не змінювалася, хоча курс долара з того часу й ціни зросли. Досі мами можуть розраховувати на 41 280 гривень допомоги незалежно від кількості дітей.

Автори законопроєкту пропонують прив’язати допомогу при народженні дитини, як і інші соціальні виплати, до прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. Також пропонується виплачувати різну суму, залежно від того, яка дитина за рахунком у сім’ї:

перша дитина – допомога у розмірі, кратному 150 розмірам прожиткового мінімуму або 384,5 тисячі гривень станом на березень 2024 року;

друга дитина — допомога у розмірі, кратному 100 розмірам прожиткового мінімуму або 256,3 тисяч гривень;

третя дитина та наступні — допомога у розмірі, кратному 50 розмірам прожиткового мінімуму або 128,2 тисяч гривень.

При цьому одноразовий розмір виплат потрібно збільшити до 20 розмірів прожиткового мінімуму, тобто до 51,3 тисячі гривень. Наразі сума одноразової виплати становить 10 тисяч 320 гривень. Залишок суми, як і зараз, пропонують виплачувати рівними частинами протягом 36 місяців, поки дитині не виповниться 3 роки. З 2014 року мами отримують щомісяця 860 гривень на дитину.

Щоб ухвалити цей законопроєкт, Кабміну потрібно буде врахувати під час доопрацювання проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та наступні роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що діти військових отримають виплати від держави. Їх розмір залежить від кількості дітей у сім’ї.