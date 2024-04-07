Нарушают даже депутаты? Языковой омбудсмен рассказал, сколько сфер в Украине нарушило закон о языке

На одиннадцатом году войны просто недопустимо, чтобы государственные служащие продолжали нарушать закон

За первый квартал 2024 года, начиная с января по март, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень получил 569 обращений, которые касались нарушений языкового закона. Больше сообщений о нарушении закона поступило из Киева.

Об этом Тарас Кремень сообщил на своем сайте. Он отметил, что, несмотря на значительное количество жалоб, видна положительная динамика.

Если жалоб на отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов и интернет-представительств в первом квартале 2023 года поступило более 300, то сейчас только 145.

В общей сложности почти 50% всех обращений касаются нарушений в сфере обслуживания потребителей. Кроме жалоб на сайты, 82 жалобы касались нарушений непосредственно во время обслуживания, еще 46 – предоставление информации о товарах и услугах на государственном языке.

"По моему требованию более тысячи интернет-ресурсов устранили нарушения. Такой результат крайне важен для защиты национальных интересов и каждого гражданина", – заверил Кремень.

Нарушение языкового законодательства по отраслям:

реклама ( 86 жалоб);

жалоб); здравоохранение ( 35 );

); культура ( 17 );

); медиа ( 26 );

); транспорта (18 );

); со стороны педагогов в общении с учащимися ( 21 );

); в сфере высшего образования ( 23 );

); в деятельности органов власти ( 18 );

); в учреждениях коммунальной и государственной формы собственности (9).

Кремень добавил, что на одиннадцатом году войны просто недопустимо, чтобы государственные служащие продолжали нарушать закон.

"Будем действовать оперативно, в отдельных случаях – с требованием увольнения!" – подчеркнул Уполномоченный по защите государственного языка.

Больше сообщений о нарушении закона поступило из Киева (197), а также Одесской (102), Харьковской (73), Днепропетровской (42), Киевской (24), Запорожской (13), Львовской (9) и Николаевской (9) областей.

Ранее "Телеграф" писал, что Тарас Кремень заявлял, депутатов, говорящих дома на русском, становится все меньше.