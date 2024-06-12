У Німеччині під час пошуків 9-річної українки знайшли тіло у лісі: є один нюанс

Поліція проводить перевірку

У ході масштабних пошуків 9-річної українки Валерії, яка зникла в Німеччині 3 червня дорогою до школи, у лісі біля міста Дебельн у Саксонії знайшли бездиханне тіло. Поліція поки не стверджує, що воно належить зниклій дівчинці.

Так, поліцейський виявив тіло у лісовій зоні у вівторок, 11 червня, близько 14:30. Це приблизно за три кілометри від будинку дитини. Раніше у цьому районі пошуки майже не проводили. Про це у середу, 12 червня, пише Bild.

Зазначається, що, за словами свідків, у цьому лісі чули крики про допомогу. Проте детальнішої інформації про це немає.

"Наразі ми з’ясовуємо, чи є загибла особа дев’ятирічною дівчинкою з Дебельна, яку розшукували досі. Нашим першочерговим завданням є збирання доказів на місці, де було знайдено тіло", — йдеться у матеріалі.

Місце, де був труп, огородили. Нині подробиці події встановлюються.

Тіло було виявлено у лісі на південь від невеликого саксонського містечка Дебельн. Foto: Picxell

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 3 червня 2024 року в місті Дебельн (Саксонія) безвісти пропала 9-річна Валерія. Дівчинка вирушила до школи, але так туди й не дійшла. Більше її ніхто не бачив. На відео з камер видно, що Валерія зранку навіть не сіла до шкільного автобуса. Після зникнення дитини розпочалися масштабні пошуки.

Поліція веде розслідування з усіх напрямків. Це також включає можливе викрадення, а також те, що дитина потрапила в аварію або десь ховається.