"Б’є — значить любить": чому в СРСР були толерантними до алкоголіків

Дешевизна горілки сприяла п’янці

Не секрет, що за радянських часів "традиція" випивати була не лише на роботі, а й у особистому житті. Фраза "Зрозуміти на трьох" — родом саме з Радянського Союзу.

Чому ж у "совку" толерантно ставилися до алкоголізму? "Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні.

Чому радянські люди співалися

Вся справа в тому, що радянська влада намагалася придушувати людей, їхні амбіції та невдоволення. Тому алкоголь став своєрідним способом втечі від реальності та швидко завоював популярність серед звичайного населення.

Алкоголь – це своєрідний соціальний наркотик. Саме завдяки йому населення поступово деградувало, а це дозволяло тримати людей у покорі.

Вартість однієї пляшки горілки — всього 2 рублі та 87 копійок. За таку ціну робітники спокійно могли скинутися і замість обіду в їдальні придбати пляшку "на трьох", та ще залишилося б трохи грошей на закуску.

До того ж, алкоголь ніколи не був у дефіциті. Навіть тоді, коли в магазинах не було нічого, горілку можна було купити практично скрізь і завжди.

До того ж у громадян СРСР не було жодного стимулу до розвитку та самореалізації. Результату за свої старання вони не отримували: приватний бізнес був відсутній, а кар’єрне зростання практично не впливало на рівень життя. І навіть за геніальний винахід максимум, що могла отримати людина — грамота та путівка на відпочинок до дружньої країни.

Навіщо намагатися та працювати, якщо нічого не зміниться? Саме сірість, одноманітність та безвихідь штовхали людей у "пляшку".

Розвитку алкоголізму сприяли влада та суспільство. Наперекір наявність лікувально-трудових профілакторіїв, до алкоголіків і радянська влада та суспільство ставилися толерантно. У кіно їх зображували як добрих недотепів, на роботі могли лише зробити попередження, не караючи алкоголіка.

Навіть у сімейному житті алкоголізм не засуджувався. Чоловіка, який напивався і бив свою дружину, навіть виправдовували — згадайте популярну фразу "б’є, отже, любить". Якщо ж жінка подавала на розлучення, її могли зробити винною у розриві.

У суспільстві навіть не порушувалося питання, що алкоголізм – це проблема, з якою треба боротися. Ймовірно, таке кардинальне формулювання питання могло призвести до корінної зміни радянської системи.

Раніше ми розповідали про дивні радянські закуски до алкоголю. Варто додати, що на колишніх українських територіях, які зараз належать РФ (Кубань, Ставропілля, Білгород), люди менше вживають алкоголю.