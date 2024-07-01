Дешевизна водки способствовала пьянке

Не секрет, что в советское время "традиция" выпивать была не только на работе, но и в личной жизни. Фраза "Сообразить на троих" — родом именно из Советского Союза.

Почему же в "совке" толерантно относились к алкоголизму? "Телеграф" решил разобраться в этом вопросе.

Почему советские люди спивались

Все дело в том, что советская власть вовсю пыталась подавлять людей, их амбиции и недовольства. Поэтому алкоголь стал своеобразным способом бегства от реальности и быстро завоевал популярность среди обычного населения.

Алкоголь – это своеобразный социальный наркотик. Именно благодаря ему население постепенно деградировало, а это позволяло держать людей в покорности.

Стоимость одной бутылки водки — всего 2 рубля и 87 копеек. За такую ​​цену рабочие спокойно могли скинуться и вместо обеда в столовой приобрести бутылку "на троих", да еще осталось бы немного денег на закуску.

К тому же алкоголь никогда не был в дефиците. Даже тогда, когда в магазинах не было буквально ничего, водку можно было купить практически везде и всегда.

К тому же у граждан СССР не было никакого стимула к развитию и самореализации. Результата за свои старания они не получали: частный бизнес отсутствовал, а карьерный рост практически не влиял на уровень жизни. И даже за гениальное изобретение максимум, что мог получить человек — грамоту и путевку на отдых в дружественную страну.

Зачем стараться и работать, если ничего не изменится? Именно серость, однообразие и безысходность толкали людей в "бутылку".

Развитию алкоголизма способствовали власть и общество. Несмотря на наличие лечебно-трудовых профилакториев, к алкоголикам и советская власть, и общество относились толерантно. В кино их изображали, как добрых недотеп, на работе могли только сделать предупреждение, не наказывая алкоголика.

Даже в семейной жизни алкоголизм не осуждался. Мужчину, который напивался и бил свою жену, даже оправдывали — вспомните популярную фразу "бьет, значит, любит". Если же женщина подавала на развод, ее могли сделать виноватой в разрыве.

В обществе даже не поднимался вопрос, что алкоголизм – это проблема, с которой нужно бороться. Вероятно, такая кардинальная постановка вопроса могла привести к коренному изменению советской системы.

Ранее мы рассказывали о странных советских закусках к алкоголю. Стоит добавить, что на бывших украинских территориях, которые сейчас принадлежат РФ (Кубань, Ставрополье, Белгород), люди меньше употребляют алкоголь.