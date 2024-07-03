Без шведського столу, зате зі слоганами: як у СРСР їздили в санаторії та піонертабори

Часто за відпочинок довелося давати хабар

У СРСР далеко не всі могли дозволити собі путівку на море чи до піонертабору дітям. Багато хто відпочивав "дикунами" або просто приїжджав у гості до родичів чи друзів в інші міста.

"Телеграф" розповідає про відпочинок тих, хто міг дозволити собі відпочинок на курорті. Він суттєво відрізняється від відпочинку сучасної людини.

Як відпочивали радянські люди

Часто радянські люди відпочивали на Чорному морі, у Карпатах чи Прибалтиці. Для відпочинку на території країни будувалися оздоровчі комплекси.

Для відпочинку у санаторії громадянам треба було отримати лікарську довідку та взяти путівку. Останніх часто не вистачало через корупцію у профспілках, проте цей факт не заважав керівництву тричі на рік відпочивати разом із сім’єю державним коштом. Найчастіше така поїздка була безплатною або обходилася в 10% — 30% від заробітної плати.

Як правило, у відпустці люди проводили 24 дні і відправили відпочинок на лікування або профілактику організму. Необхідні процедури призначали медики.

Популярні лікувальні грязьові ванни, мінеральна вода, лікування банками і душ Шарко. У вільний час відпочиваючі ходили на танці, до бібліотеки чи грали у шахи. На території кожного пансіонату була сцена — часто там виступали відомі артисти.

Відпочинок у радянські часи

Фото: Obozrevatel

Номери в готелях були однаковими: два односпальні ліжка. Душ та туалет знаходилися в коридорі. ТБ був відсутній взагалі.

Ні про який шведський стіл не йшлося, годували всіх однаково. На столах була присутня каша, м’ясо або риба та салат. На обід давали суп чи борщ.

Школярі мріяли потрапити до піонертабору, проте путівки діставалися далеко не всім. Найпопулярнішим був Артек на березі Чорного моря в Криму.

Фото: Обозреватель

Проте здобути путівку міг далеко не кожен. Зазвичай туди потрапляли лише " за блатом " діти членів комуністичних партій та іноземці.

Весь день у таборі був завантажений заходами та конкурсами, а особливу увагу приділяли спортивним змаганням. Ходили там у однаковій формі із червоними краватками. Дітей змушували проголошувати комуністично слогани та співати російські пісні.

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