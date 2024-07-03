Без шведского стола, зато со слоганами: как в СССР ездили в санатории и пионерлагеря (фото)

Часто за путевку в СССР пришлось давать взятку

В СССР далеко не все могли позволить себе путевку на море или в пионерлагерь детям. Многие отдыхали "дикарями" или просто приезжали в гости к родственникам или друзьям в другие города.

"Телеграф" рассказывает об отдыхе тех, кто мог позволить себе отдых на курорте. Он существенно отличается от отдыха современного человека.

Как отдыхали советские люди

Часто советские люди отдыхали на Черном море, в Карпатах или в Прибалтике. Для отдыха по всей территории страны строились оздоровительные комплексы.

Для отдыха в санатории гражданам надо было получить врачебную справку и взять путевку. Последних часто не хватало из-за коррупции в профсоюзах, однако этот факт не мешал руководству трижды в год отдыхать вместе с семьей за государственный счет. Чаще всего такая поездка была бесплатной или обходилась в 10% – 30% от заработной платы.

Как правило, в отпуске люди проводили 24 дня и направлен отдых был на лечение или профилактику организма. Необходимые процедуры назначались медиками.

Пользовались популярностью лечебные грязевые ванны, минеральная вода, лечение банками и душ Шарко. В свободное время отдыхающие ходили на танцы, в библиотеку или играли в шахматы. На территории каждого пансионата находилась сцена — часто там выступали известные артисты.

Отдых в советское время

Фото: Obozrevatel

Номера в отелях были одинаковыми: две односпальных кровати. Душ и туалет находились в коридоре. Телевизор отсутствовал вообще.

Ни о каком шведском столе речь не шла, кормили всех одинаково. На столах присутствовала каша, мясо или рыба и салат. На обед давали суп или борщ.

Школьники мечтали попасть в пионерлагеря, однако путевки доставались далеко не всем. Самым популярным был "Артек" на берегу Черного моря в Крыму.

Фото: Оbozrevatel

Однако получить путевку мог далеко не каждый. Обычно туда попадали только "по блату" дети членов коммунистических партий и иностранцы.

Весь день в лагере был загружен мероприятиям и конкурсам, а особое внимание уделяли спортивным соревнованиям. Ходили там в одинаковой форме с красными галстуками. Детей заставляли провозглашать коммунистически слоганы и петь русские песни.

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