Не використали газетку в туалеті? Надягніть її на голову: незвичайні способи порятунку від спеки в СРСР

Під час дефіциту люди рятувалися від високих температур підручними методами

Висока температура повітря та аномальна спека – звичне з дитинства явище. Нині нам допомагають пережити кондиціонери.

А як же рятувалися від температурних рекордів за радянських часів? "Телеграф" розбирався, як на той час люди переживали літо.

Як за радянських часів рятувалися від спеки

Міським мешканцям особливо важко було через нагрітий асфальт. Тому часто містом їздили поливальні машини і діти вибігали освіжитися під незвичайним "дощем". У маленьких містах люди цю проблему вирішували за допомогою відер — ними просто поливали асфальт, щоб остудити стежки.

Багато хто від спеки пірнав у міські водоймища, часто ігноруючи застереження санепідемстанції. Деякі не проти були освіжитися у міському фонтані.

Деякі освіжалися під "дощем" поливальної машини

Також влітку від спеки рятувало відоме радянське морозиво. Мало хто замислювався, що не завжди насолода була приготовлена на совість і часто — з неякісних продуктів.

Багато хто досі згадує радянське морозиво

Газування з автомата — улюблений багатьма напій. Однак соки та воду наливали у звичайні грановані склянки, які просто обполіскувалися проточною водою у ріжковому омивачі. Ґрунтовно мили посуд рідко — в основному вручну з використанням соди.

Не відмовлялися люди пропустити стаканчик – другий квасу зі знаменитих жовтих бочок. Проте мало хто знав, що напій намагалися розливати покупцям дуже швидко — що швидше ллєш, то більше піни. У діжці було півтори тонни квасу і таким чином завдяки піні продавщиця "мала" з кожною свої 5-6 рублів.

Про цей квас багато хто мріє

Під час дефіциту товарів вигадувалися прості та доступні методи боротьби з літньою спекою. Наприклад, йшли в хід і радянські газети, які через дефіцит туалетного паперу й так уже використовувалися не за призначенням — робили паперові панамки. Такий виріб стояло копійки і було здатне забезпечити простий захист від палючих сонячних променів. А те, що залишилося, жінки "пускали" на паперове віяло, яке часто виручало їх у спекотні періоди.

До речі, ще радянські жінки часто перешивали купальники зі старого одягу. А ще в СРСР, щоби відпочити в санаторії, доводилося давати хабарі.